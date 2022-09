Der Wahlsonntag in Krems im Rückblick

Wahlsonntag

Auch wenn sie ihr Wahlrecht genützt haben, äußerten sich doch viele Kremserinnen und Kremser skeptisch. Auf eine Wahlprognose wollte sich so gut wie niemand einlassen. Einige meinen aber, schon jetzt zu wissen, dass es am Abend einmal mehr nur Sieger geben wird.

Reinhard Meys Lied „Wahlsonntag“ bringt es auf den Punkt. Dort heißt es:

Reinhard Mey hat eine sichere Prognose: Am Abend wird es nur Gewinner geben. Foto: WEB.DE

Ich freu' mich immer mächtig auf den Wahlsonntag,

denn, was ich an dem Tag so ganz besonders mag,

ist die große Monster-Show, die Fernseh-Live-Diskussion

mit Vertretern von Regierung und Opposition!

Die strahlen und lachen über beide Schlitzohren.

Sie haben diese Wahl zwar wieder haushoch verloren.

Aber jedes Mal erklären sie mir klipp und klar,

dass sie die wahren Gewinner sind, wie wunderbar!

"Diese Wahl", jubelt der erste, "zeigt uns einwandfrei:

Der Wählertrend geht immer mehr zu uns'rer Partei.

Denn die erdrutschartigen Verluste heute liegen nur

an der ungewöhnlich sonderbaren Wählerstruktur.

Und in dem, was Sie da eine Wahlschlappe nennen,

ist der Aufwärtstrend doch überdeutlich zu erkennen.

Seh'n Sie, unsere Verluste war'n noch niemals so gut.

Der Kurs stimmt, weiter so, dieses Ergebnis macht Mut!"

"Unser Sieg", so bricht es gleich aus einem andern heraus,

"sieht nur beim ersten Blick wie eine Katastrophe aus.

Vorübergehend sind wir zwar im tiefen Wellental,

aber dieser Tiefpunkt ist wie ein Hoffnungssignal!

Man darf die Wechselwähler nur nicht wegdiskutieren

und den Wettereinfluss auch nicht aus den Augen verlieren.

Die Massen wollen uns, und das ganz allein zählt,

und wenn nun heut nicht gerade Sonntag wär', hätten sie uns gewählt!"

"Seh'n Sie uns're Hochrechnung mal im Zusammenhang:

Dies ist eine Auferstehung und kein Untergang.

Der totale Stimmenschwund, der zeigt uns doch indes

einen ganz normalen, segensreichen Schrumpfungsprozess.

Sie seh'n ja selber, alle Analysen zeigen,

die Einbußen sind noch immer ständig im Steigen –

und so gesehen und ganz nebenbei bemerkt

hat uns diese Niederlage ganz gewaltig gestärkt.“

Und in einem Punkt, da stimmen alle überein:

"Wir können mit dem Wahlausgang zufrieden sein."

"Wir haben unser Ziel ganz knapp verfehlt, drauf kam es an!"

Ach, mit wie wenig man Politiker schon glücklich machen kann!

Denn kommen sie dem Abgrund auch immer dichter,

sie zeigen uns doch immer lange lachende Gesichter.

Und geben uns eine Lektion in Genügsamkeit.

Das sag' ich hier und heute und in aller Deutlichkeit!

Text und Melodie: Reinhard Mey