FPÖ Krems: „Sind einzige echte Oppositionspartei“

Eine ganze Reihe unerledigter Aufgaben der Stadtregierung zeigten Stadträtin Susanne Rosenkranz und ihr Team bei der Präsentation der ersten sechs Kandidaten der blauen Liste bei der Krems-Wahl auf.

Neben der Spitzenkandidatin werden mit Martin Zöhrer, Christoph Hofbauer und Ulla Oswald drei amtierende Gemeinderäte ins Rennen gehen. Neu sind Hans Hipfl (58), Lerchenfeld, und Jennifer Rönn (31), Landersdorf. Derzeit hält die FPÖ sechs der 40 Mandate.

Planmäßig scheiden der ehemalige Stadtrat Werner Friedl und Gemeinderat Stefan Szing mit der Wahl aus.

Wie einst im Jahr 2017 …

Rosenkranz, die sich freut, dass alle Stadtteile im Team vertreten sind, stellt das Thema Sicherheit an die Spitze ihrer Anliegen (weitere sind die Themen Parken, fehlende Trainingshalle, zu teures Bad, …). Zum Thema Drogen: „Wir sind das Sprachrohr der Betroffenen, die sich nicht an die Öffentlichkeit trauen!“ Die blaue Frontfrau spart nicht mit Kritik an der SPÖ („Krems braucht keine Zögerer!“), nimmt aber auch die ÖVP ins Visier: „Es gab in den vergangenen Jahren viel zu wenig Widerstand. Die FPÖ ist die einzige wirkliche Oppositionspartei.“

Auf die theoretisch mögliche neue Rolle als „First Lady“ (Gatte Walter kandidiert ja für das Amt des Bundespräsidenten) meint sie: „Es würde sich nicht viel ändern. Ich bin ein Mensch, der sehr selbstständig ist und wäre sicher keine First Lady, die im Vorzimmer auf Besuch wartet!“

