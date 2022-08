Kontrahenten bei erster Kremser Elefantenrunde sehr handzahm

Werbung Kinoabende Anzeige Programm vom Mondscheinkino in Eggenburg

Wenig Emotionen waren bei der Debatte der Spitzenkandidaten zur Gemeinderatswahl, zu der der Rotary Club Krems-Wachau in die IMC FH Krems einlud. Der ehemalige ORF-Chefredakteur Gerhard Vogl war ein gut vorbereiteter, umsichtiger Moderator.

In der ersten Runde lockte er die Kandidaten mit Fragen gezielt aus der Reserve. So ging es bei Markus Schwarz um die Spaltung in zwei Grüne-Listen: „Zu Gemeinderat Matthias Unolt ist alles gesagt.“ Bei Dominic Heinz’ Liste NiK fiel Vogl auf, dass die bewährten (ProKS-) Kräfte schlecht gereiht sind. Grund: „Wir wollen eine Durchmischung!“ Die Latte mit dem Ziel Bürgermeister sei sehr hoch gelegt. Zu möglichen Partnern gab es keine Angabe. Wolfgang Mahrer musste die Änderung von KPÖ zu KLS erklären („Ich bin von Herzen Linker, aber wir haben uns geöffnet, und das ist gelungen.“).

FPÖ-Frontfrau Susanne Rosenkranz kündigte die Auflösung der Rätsel um die aktuellen Wahlplakate für die kommenden Tage an und erklärte auf Nachfrage zur Kandidatur ihres Mannes für die Bundespräsidentschaft: „Bis zum 4. September werde ich vorangehen, danach wird es anders sein.“

„Newcomer“ Florian Kamleitner (ÖVP) dementierte seinen geringen Bekanntheitsgrad und die hohe Latte Bürgermeisteramt so: „Ich war in der ÖVP in Weinzierl aktiv. Da bin ich scheinbar aufgefallen.“ SPÖ-Stadtchef Reinhard Resch verneinte – vom Moderator auf sein Alter angesprochen – amtsmüde zu sein: „Ich möchte noch ein paar Sachen zu Ende bringen, unter anderem das Projekt Badearena neu, die 2025 eröffnet wird.“ Und er wolle die mehrfach unabhängig attestierten Topwerte der Stadt weiter ausbauen.

Wenig Neues bei den Kernthemen der Parteien

Allesamt nicht neu waren die Themen in der recht friedlichen Debatte, in der Heinz erneut die Überplattung der B3 („Krems an die Donau!“) forderte, die für Vogl im Widerspruch zu mehr Grün steht. Umsetzbar sei das Projekt, so Heinz, wenn man private Investoren an Bord hole. Leistbares Wohnen ist Kernthema der KLS, weil es „durch Spekulation fast unleistbar wird“. Für mehr Transparenz in Politik und Verwaltung werde man weiterhin kämpfen. Das „Luxusbad“ (Rosenkranz), mit dem sich Krems übernehme und zu wenig Polizei in der Innenstadt waren bekannte „blaue“ Themen, die aufs Tapet kamen. „Klimaschutz ist uns allen lieb, aber der Schuh drückt woanders!“, forderte Rosenkranz erneut die Abschaffung der Grünen Zone beim Parken.

Friedliche Elefanten

Resch verteidigte die vor allem von FPÖ und NiK kritisierten großen Stadtbusse („Die kleinen wären nicht barrierefrei gewesen!“) und das Bad, das künftig im Betrieb deutlich umweltfreundlicher als das alte sei. Er kündigte Anstrengungen für eine Verwaltungsreform in der Stadtverwaltung im Sinne der Wirtschaft an.

In der einzigen Publikumsrunde gab es drei Fragen zum konträren Standpunkt Klimaschutz versus Parkplatzschaffung, die der Stadt mehrfach bescheinigte enorme Dynamik (die die „für neuen Schwung“ eintretende ÖVP in Abrede stellt), und die künftige Rolle als Studierenden-Stadt. Konkrete Antworten oder Versprechen blieben hier aus.

Angebote an die Jugend

Dass die jüngst zur neuen SJ-Landesvorsitzenden gewählte Amelie Muthsam (19) auf der SPÖ-Liste für die Gemeinderatswahl an 8. Stelle gereiht ist, sieht SPÖ-Bürgermeister Reinhard Resch als Angebot an die Jugend: „Sie hat schon als Landessekretärin der Aktion Kritischer Schüler bewiesen, dass sie Politik kann.“

Neben Muthsam findet sich mit dem Vorsitzenden der Kremser SJ, Mert Özsecgin (28), ein weiterer Jugendkandidat an wählbarer Stelle.

Signal an die Jugend: Die neue SJ-Landesvorsitzende Amelie Muthsam – hier mit Vorgängerin Melanie Zvonik (links) und Landessekretär Paul Gangely – kandidiert an wählbarer Stelle für die SPÖ Krems. Foto: SJNÖ

