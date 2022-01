Krems: Scharfe Töne von den NEOS

Zumindest eine Fraktion feiert bei der kommenden Gemeinderatswahl Premiere auf dem Stimmzettel. Die NEOS wollen mit einem schlagkräftigen Team antreten. Aktuell läuft die Kandidatensuche: „Die Pandemie hat uns die Umstände zwar erschwert, dennoch sind wir schon mit zahlreichen Interessierten in Kontakt getreten. Im Moment werden die Gespräche finalisiert. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten wollen wir im Frühjahr präsentieren“, heißt es aus dem pinken Landtagsklub. Bereits fix ist der zentrale Programmpunkt: Mehr Transparenz. „So wie viele andere Gemeinden und Städte in Niederösterreich hat auch Krems ein Problem mit Transparenz. Das betrifft etwa die städtischen Beteiligungen, die der Rechnungshof zu Recht kritisiert. Ein anderes Problem ist die Steuergeldverschwendung, zum Beispiel bei den Stadtbussen, die aufgrund der Größe ungeeignet sind.“

Was den NEOS in Krems außerdem fehlt, ist „eine Zukunftsvision, wie die Stadt in zehn oder 20 Jahren aussehen soll.“ In diesem Bestreben hebe man sich auch von den anderen Kleinparteien ab. Unerwähnt lassen die NEOS, dass die Stadt mit der Strategie „Krems 2030“ bereits ein umfassendes Zukunftskonzept erarbeitet hat.

Ein Fragezeichen steht indes noch hinter dem Antreten der MFG. Bundesgeschäftsführer Gerhard Pöttler deutete im November zwar eine Kandidatur an, seitdem herrscht allerdings Funkstille. Für die NÖN war trotz mehrmaliger Versuche niemand aus der MFG-Führungsetage für eine Stellungnahme erreichbar.

