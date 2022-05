Kremser ÖVP setzt auf Newcomer: Reaktionen überwiegend positiv

Die ÖVP geht mit einem Newcomer als Spitzenkandidaten in die Gemeinderatswahl am 4. September. Florian Kamleitner (32) ist Bio-Ökonom (TU-Absolvent) und arbeitet bei der ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes. Er lebt im Stadtteil Lerchenfeld, ist mit einer Ukrainerin verheiratet und Vater einer dreieinhalbjährigen Tochter. In die Politik gehe er „aus Liebe zu seiner Heimatstadt Krems“. Er wolle beitragen, dass „nicht nur geredet, sondern auch gehandelt wird. Die Stadt hat Staub angesetzt, es wird nur mehr verwaltet.“ Die rund 100 Tage bis zur Wahl wolle er nutzen, um „Kontakte zu knüpfen und viele Menschen zu überzeugen.“ Wahlziel: „Bürgermeister werden.“

Die Reaktionen aus der Riege der ÖVP fallen gemischt aus. Zuversichtlich gibt sich Ex-Bürgermeisterin Inge Rinke: „Es freut mich, dass sich ein junger Mann gefunden hat, der sich für die Politik und die Menschen interessiert. Ich glaube, dass er bei den Leuten ankommen kann.“

EX-ÖVP-Bürgermeisterin Inge Rinke: „Er kann bei den Leuten ankommen.“ Foto: Sommer

Auch Heinz Boyer, Gründer der IMC Fachhochschule Krems mit großer ÖVP-Nähe meint: „Es ist an der Zeit, dass die Jugend nach vorne geschickt wird. Kamleitner ist ein sehr gebildeter junger Herr, der seine Wurzeln in Krems hat und sich nach oben gearbeitet hat.“ Boyers Appell: ein anderer Stil, als ihn die ÖVP zuletzt an den Tag gelegt hat. „Ich würde nicht ständig den Bürgermeister angreifen. Das gefällt mir nicht.“

Mehr als nur ein Notnagel?

ÖVP-Frontfrau Doris Berger-Grabner – die Wunschkandidatin vieler in der ÖVP hatte abgelehnt – „muss ihn erst kennenlernen“. Kamleitner wirke sympathisch: „Er will das zu 100 Prozent machen, ist mit Herz und Seele dabei.“

„Das war auch für mich eine Überraschung“, gesteht der ehemalige ÖVP-Vizebürgermeister Erwin Krammer. Positiver Aspekt: „Die Leute haben vielleicht eh gern einmal ein neues Gesicht in der Politik.“ Die Wahl werde „schwer für die ÖVP“, für den Neuen eine Bewährungsprobe. „Jemand aufzubauen ist aber positiv für die Zukunft“, meint Krammer. „Langfristiges Denken ist gut!“

Der frühere ÖVP-Stadtchef Franz Hölzl kennt Kamleitner aus der Studentenverbindung Austria Krems. „Neuer Schwung ist im jetzigen Zustand der ÖVP Krems sicher nicht schlecht“, meint er und attestiert der neuen Nummer 1, „konziliant und kommunikativ“ zu sein. Hölzl: „Wie ich ihn kenne, wird er auf Wadlbeißereien und Untergriffe im Wahlkampf verzichten.“

Ex-Stadtchef Franz Hölzl: „Er wird im Wahlkampf auf Wadlbeißereien verzichten.“ Foto: Kalchhauser

