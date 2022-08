Kremser Stadtbild geprägt von Wahl-Plakaten

Werbung Kinoabende Anzeige Programm vom Mondscheinkino in Eggenburg

Mit den Grünen hat nun auch die letzte im Gemeinderat vertretene Partei ihre Wahlplakate im Stadtgebiet aufgestellt. „Retten wir das Klima für unseren Veltliner“, mit dieser Botschaft wirbt Spitzenkandidat Markus Schwarz um Stimmen bei der Gemeinderatswahl am 4. September. Ein Slogan, den die Landes-Grünen gerne aus dem Hut zaubern, wird in Weingegenden gewählt. Zuletzt etwa in Langenlois.

Eine bemerkenswerte Strategie hat die ÖVP gewählt. Sie ist die einzige Partei, die bislang nicht das Gesicht ihres Spitzenkandidaten auf den Wahlplakaten präsentiert. Das Team von Florian Kamleitner fährt mit den Slogans „Dieses Plakat hat noch Urlaub“ und „Schwung holen für Krems“ eine ähnlich zurückhaltende Strategie wie 2017 unter Erwin Krammer, als „gestalten, bewegen, starten“ die Botschaft der ersten Plakat-Welle lautete.

Die einzigen kandidierenden Parteien ohne sichtbare Wahlwerbung in der Öffentlichkeit sind die MFG und Green Future Krems. Erste Zerstörungsaktionen waren am Dienstagvormittag bei Plakaten von Bürgermeister Reinhard Resch in Eislaufplatz-Nähe zu bemerken.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.