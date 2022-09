Kremser Wahl-Diskussion: Alle Fraktionen wollen zulegen

Zahlreiche Fragen zu Parteiprogrammen, der persönlichen Motivation, in die Politik zu gehen und konkreten Vorhaben stellte NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger den sechs Teilnehmern an der Podiumsdiskussion im Schulzentrum.

Selten gab es Einigkeit – außer bei der Erwartung an den 4. September. Ausnahmslos alle Gruppen – neben den sechs im Gemeinderat vertretenen Fraktionen treten zwei weitere an – wollen „ein Plus vor dem Ergebnis“ haben.

ÖVP will „Grün statt Grau“

Während KLS-Chef Wolfgang Mahrer die vielfältige Blockade von Kremser Vorhaben durch das Land, quasi als Strafe, weil die Stadt „rot“ sei, anprangerte, wiederholte Susanne Rosenkranz (FPÖ) ihre ablehnende Haltung zum Projekt Badearena und äußerte den Wunsch nach einem „großen Entwicklungskonzept“ für die Stadt. SPÖ-Stadtchef Reinhard Resch kündigte einen „runden Tisch“ zum Thema Teuerung an und gab vor, die Stadt „noch klimafitter“ machen zu wollen.

„Grün statt Grau“ ist das Thema der ÖVP, deren Spitzenmann Florian Kamleitner ebenfalls ein „örtliches Entwicklungskonzept“ vermisst. Platz für die Jugend und den Bau eines Veranstaltungszentrums brachte NiK-Mann Dominic Heinz in die Debatte ein. Wenig überraschend liegen Markus Schwarz von den Grünen Umweltthemen wie der Ausbau des Radweges über die Eisenbahnbrücke, Verbesserungen im öffentlichen Verkehr und E-Ladestationen am meisten am Herzen.

Wozu Grüne wählen, wenn doch eh alle auf „Umwelt“ setzen? Schwarz: „Da wurde 20 Jahre viel versäumt. Wir müssen umsetzen.“ Nicht ins „Unternehmer-Eck“ will sich Heinz mit seiner „bunt durchgewürfelten Liste“ stellen lassen.

KLS kann Erfolge vorweisen, Resch wich Antwort aus

Erfolge seiner Klein-Fraktion zählte Mahrer mit der Verhinderung des Spitalgassen-Großprojekts, der Schutzzone Schillerstraße und der Rettung der Herzkatheterstation auf. Rosenkranz rechtfertigte sich, die angebliche Verabreichung von K-.o.-Tropfen an ihre Tochter nicht angezeigt zu haben: „Das wollte ich meiner Tochter nicht antun.“

Der Antwort auf die Frage, warum er vom Ziel, die absolute Mehrheit anzustreben, auf ein „Plus vor dem Ergebnis“ zurückgerudert sei, wich Stadtchef Resch mit Verweis auf Erfolge aus. Es brauche „am Vorabend einer großen Krise ein Team mit Kompetenz, Erfahrung und Willen zur Zusammenarbeit“.

ÖVP und FPÖ sind manchen zu „Auto-freundlich“

Kritische Fragen aus dem Publikum betrafen den Kampf der Blauen für Parkplätze (Rosenkranz: „Die Gäste und Kunden leben mit dem Auto und kommen mit dem Auto!“) sowie zum Thema Wasserstoff als Treibstoff – wofür sich erwartungsgemäß große Bereitschaft zeigte. Franz Böck (Fridays for Future, kleines Foto) zeigte sich mit Haltungen von ÖVP und FPÖ unzufrieden. Am Podium gab es eine kurze „Vaterschaftsdebatte“ um das Stadtmarketing zwischen Resch und Kamleitner.

Welches Ziel würden die Kandidaten als Wahlsieger als erstes umsetzen? Schwarz: „Klimaschutz ist kein Zukunftsprojekt – das muss jetzt passieren“. Heinz setzte ein Verkehrskonzept an erste Stelle. Mahrer: „Wenn wir ein drittes Mandat dazugewinnen würden, würden wir uns sehr freuen!“ Rosenkranz will „mit Anträgen und guten Ideen durchdringen“, Kamleitner wünscht sich „ein Entwicklungskonzept, das der Stadt die Zügel wieder in die Hand gibt“. Resch möchte „Schwächere unterstützen. Wir wollen in Krems niemanden zurücklassen!“

Stimmen

„Das Land NÖ straft Krems immer wieder wegen des Wechsels von Schwarz auf Rot – zum Beispiel beim Krankenhaus- und S 5-Ausbau oder beim Hochwasserschutz in Stein. “ Wolfgang Mahrer

„Leider haben wir keine Gelddruck-Maschine!“ – „Das letzte Budget ist ja schon nur mehr mit Taschenspielertricks zustande gekommen.“ Susanne Rosenkranz

„Die einzige Dynamik, die ich in Krems sehe, ist, dass man freie Flächen zubetoniert.“Florian Kamleitner

„Von 150 auf 70 Millionen Schulden herunterzukommen, war Schwerarbeit.“ Reinhard Resch

„Jeder Einzelne ist gefordert. Ich habe ein Stück Grünland in Egelsee, das bleibt auch so!“

Wolfgang Mahrer

„Die Fahrpläne des VOR sind so klein gedruckt, dass man eine Lupe mitnehmen muss.“

Derselbe

„Wenn man mit dem Stadtbus fährt, fühlt es sich an, als hätte man einen eigenen Chauffeur.“

Markus Schwarz

„Wir sind nicht New York oder Amsterdam, aber wenn meinen Kindern Drogen angeboten werden, muss ich was tun. Und der Bürgermeister entblödet sich nicht, zu sagen, wir reden die Stadt schlecht.“

Susanne Rosenkranz

„Das ist ein Mords-Team, das wir auf die Straße bringen.“

Florian Kamleitner

„Ich wundere mich immer, dass ich als Wirtschaftspartei tituliert werde.“

Dominic Heinz

„Ich bin immer sehr gelassen, aber was mein Kollege von der ÖVP für einen Stuss zusammenredet, ist zu viel.“

Reinhard Resch

„Seltsam, dass alle für den Umweltschutz sind – und das größte Projekt der letzten Jahre war mit der Ringstraßensanierung ein Straßenprojekt.“

Markus Schwarz

„Ich habe meinen Panama-Hut mitgenommen. Der hat die letzten zehn Jahre gehalten und wird auch noch die nächsten fünf Jahre halten.“ – „Aber den Hut nehmen tust noch nicht, oder?“

Dialog Resch – Rosenkranz

„Nach zehn Jahren im Bürgermeisteramt bei Spaziergängen auf Schatzsuche zu gehen, ist lächerlich.“

Susanne Rosenkranz

„Es werden von Bürgern viele Dinge an mich herangetragen – und dabei bin ich ja noch gar nicht Bürgermeister!“

Dominic Heinz

„Ich bin von der salbungsvollen Überheblichkeit mancher Mitbewerber irritiert.“

Reinhard Resch

