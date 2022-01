Wahltermin in Krems völlig offen

Wahltag: Gewählt werden kann an einem Sonntag maximal drei Monate vor der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats im Jahr 2017 (das war am 14. November), also ab 14. August. Spätester Termin ist drei Monate nach der damaligen ersten Sitzung, also am 12. Februar 2023.

Beschluss: Festgelegt wird der Wahltag im Stadtsenat, wo die SPÖ derzeit 4 und die ÖVP 2 Sitze hat. Die FPÖ ist mit einer Mandatarin vertreten. Die SPÖ kann dort den Termin mit ihrer absoluten Mehrheit alleine festsetzen. Spätestens 90 Tage nach dem Beschluss muss gewählt werden.

Mandate: SPÖ 19 (vor 2017: 16), ÖVP 11 (15), FPÖ 6 (3), KLS 2 (2), Grüne 1 (2), ProKS 1 (2); Summe: 40