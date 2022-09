Zähes Ringen um Koalition in Krems

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Bis zum 4. Oktober – an diesem Tag muss spätestens die konstituierende Sitzung im Gemeinderat inklusive der Bürgermeisterwahl stattfinden – könnte es ein zähes Ringen um eine Regierungskoalition geben. Der Grund: Von den 40 Mandaten im Stadtparlament entfallen nach der Gemeinderatswahl am vergangenen Sonntag nur noch 17 auf die SPÖ.

Die KLS, die in den vergangenen fünf Jahren das Zünglein an der Waage spielte, aber meistens mit den Sozialdemokraten stimmte, bringt es nun auf drei Mandate. Für Mehrheitsentscheidungen in seinem Sinne benötigt Bürgermeister Reinhard Resch aber 21 Stimmen.

Bedeutet: Der Stadtchef wird wohl einen zweiten Junior-Partner brauchen. Als realistischste Variante in diesem Szenario erscheint eine Zusammenarbeit zwischen SPÖ, KLS und Grünen, deren Einzelkämpfer Markus Schwarz die Stimmenmehrheit im Stadtparlament sichern könnte.

Der ziert sich aber noch: „Wir haben intern noch nicht darüber gesprochen. Ich bin zu Gesprächen eingeladen worden, mehr kann ich dazu aber noch nicht sagen.“ Die mögliche Mitwirkung in einer Koalition macht er von deren Programm abhängig. Wichtig sei ihm, so der 34-Jährige, „dass sich in Sachen Klimaschutz etwas tut.“

KLS-Frontmann Wolfgang Mahrer kündigte indes an, dass eine formale Koalition nicht in seinem Interesse sei: „Mir ist die Funktion als Zünglein an der Waage wichtiger.“

Resch will „ganz offene Gespräche führen"

Bürgermeister Resch teilte am Dienstag mit, noch kein einziges Gespräch mit den anderen Parteien geführt zu haben, diese Woche aber noch die Spitzenkandidaten von ÖVP, KLS und Grünen im Rathaus empfangen zu wollen. Er werde mit allen Fraktionen „ganz offene Gespräche führen“. Welche Variante ihm persönlich am sympathischsten ist, wollte Resch nicht mitteilen.

Er räumt aber ein, dass es mit dem Ergebnis 2017 einfacher war, Mehrheiten zu finden. Zermürben wolle er sich von der veränderten Ausgangslage jedenfalls nicht lassen: „Auch wenn man mich jede Woche fragt. Ich bin gesund, und solange ich gesund bin, ist der Plan, die gesamte Legislaturperiode durchzuziehen.“

Deutlich unwahrscheinlicher als eine Dreier-Koalition erscheint eine Zusammenarbeit der Großparteien SPÖ und ÖVP. Von vornherein ausgeschlossen dürfte ein Abkommen zwischen SPÖ und FPÖ sein. Die Grundbedingung von Spitzenkandidatin Susanne Rosenkranz wäre nämlich ein Planungsstopp bei der Badearena.

