Bei der Kremser SPÖ bahnen sich Überraschungen an

In etwas mehr als zwei Monaten steht die Gemeinderatswahl auf dem Programm. Die Spitzenkandidaten aller Fraktionen stehen inzwischen längst fest, um die genaue Reihung der Teams dahinter machen die meisten die meisten Parteien noch ein Geheimnis.

Bei der SPÖ wird indes in einer Stadtparteikonferenz am Dienstag (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) eine Entscheidung fallen. Bürgermeister Reinhard Resch teilte im Vorfeld keine konkreten Namen mit, gab aber bekannt: „Es sind viele interessante Persönlichkeiten dabei – ein Querschnitt der Stadt Krems, von ganz jung bis viel an unterschiedlichsten Berufs- und Lebenserfahrungen.“

NÖN-Informationen zufolge, stehen insbesondere Newcomer hoch im Kurs. Elisabeth Kreuzhuber aus Egelsee, die bisher noch kein Mandat ausübte, soll hinter Resch, Vizebürgermeisterin Eva Hollerer und Finanzstadtrat Helmut Mayer auf Listenplatz vier kandidieren. Auf Rang fünf soll Baustadtrat Günter Herz folgen, auf sechs Alexandra Ambrosch, die erst vor einigen Monaten den zurückgetretenen Gemeinderat Klaus Bergmaier beerbte. An siebter Stelle dürfte mit Klima- und Energie-Experte Peter Molnar ein prädestinierter Nachfolger für Umweltstadtrat Albert Kisling stehen.

