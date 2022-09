Politik-Einsteiger mit Klima-Masterplan

„Enorme Dynamik und Umsetzungswillen“ attestiert Stadtchef Reinhard Resch dem Umweltexperten Peter Molnar, der als Parteifreier auf der SPÖ-Liste kandidiert. Er gilt als designierter Umweltstadtrat.

Molnar, geboren 1968, ist Geschäftsführer der Energiekooperative OurPower, hat einst die Ökostromgesellschaft aufgebaut und war Klimabündnis-Geschäftsführer. Seit zehn Jahren bringt er sich ehrenamtlich in Krems für Projekte ein.

Bei seiner Vorstellung in der Vorwoche präsentierte er ein 12-Punkte-Programm für Klima- und Umweltschutz in Krems. „Ich bin der Letzte, der sagt, alles ist optimal gelaufen“; meinte Molnar. „Aber es ist vieles da, auf dem man gut aufbauen kann.“ Stadtchef Resch: „Viele Vorhaben sind bekannt. Aber es hat an Kraft und Persönlichkeit gefehlt.“ Sein Versprechen: „Es wird künftig auf jeden Fall ein eigenes Ressort für Klima und Umwelt geben!“

Das Ziel der Klima-Autarkie mit 2030 sei „ein ambitioniertes Ziel“, so der Neue. Die Neugestaltung der Plätze (Wasser, Beschattung, Bepflanzung, …), die kontinuierliche Erhöhung der Zahl der (derzeit rund 4.800) Bäume in der Stadt findet sich ebenso auf Molnars To-do-Liste wie der Ausbau des Klimarelevanz-Tools, mit dem Krems eine Pionierrolle hat, ein kompaktes Radwegenetz sowie 30er- und Begegnungszonen. Das Überdenken der Mobilität (Stadtbahn, Elektrifizierung der Stadtbusse, …) sei ebenfalls nötig. Durch den massiven Ausbau der Photovoltaik „könnten die Kremser Stadtwerke mittelfristig wieder ein ökologischer, regionaler Stromproduzent“ werden.

