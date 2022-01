Resch bei SPÖ fix, ÖVP noch auf Suche

In Bezug auf mögliche Kandidaten für die Gemeinderatswahl in Krems geben sich sowohl SPÖ als auch ÖVP bedeckt. Während bei den Roten mit dem amtierenden Bürgermeister Reinhard Resch zumindest der Spitzenkandidat feststeht, ist man in der ÖVP noch auf der Suche.

In der SPÖ unumstritten Nummer 1: Bürgermeister Reinhard Resch. Foto: NOEN-Archiv

„Ja, gerne!“, lautet die Antwort Reschs auf die Frage, ob er wieder antreten werde. Ziel sei „eine gestaltende Mehrheit im Gemeinderat“. Die Zusammenstellung des Teams 2022 sei allerdings „in Arbeit“. Wird es Überraschungen, etwa Quereinsteiger, geben? Ja, die werde es geben, verraten wolle er die Namen jedoch noch nicht.

Schwerpunktthemen der SPÖ im Wahlkampf werden laut ihres Vorsitzenden die Realisierung der neuen Badearena, Bemühungen, „die Stadt ,grüner‘ zu machen“, eine Verkehrslösung im Kulturbezirk Stein sowie Investitionen in die Sicherheit sein. Der weitere Ausbau der Kindergartenplätze und der Jugendarbeit, eine Weiterentwicklung des VAZ Projektes gemeinsam mit dem AMS (Kampf für Langzeitarbeitslose) sein. „Es gibt noch viel zu tun.“

ÖVP-Obmann Martin Sedelmaier: Muss am Ende doch er in den Ring steigen? Foto: NOEN-Archiv

Ein gut gehütetes Geheimnis ist es, wer für die ÖVP als Nummer 1 in die Wahl geht. Obmann und Vizebürgermeister Martin Sedelmaier meint dazu: „Ich weiß es natürlich, aber wir reden nicht darüber.“

Doris Berger-Grabner müsste ihr gesamtes (Berufs-) Leben ändern. Foto: NOEN-Archiv

Bundesrätin Doris Berger-Grabner ist jedenfalls im Rennen. „Ich werde definitiv auf der Liste sein“, meint sie im NÖN-Telefonat. „Aber es formiert sich erst das Team, und es stellt sich erst heraus, wer als Spitzenkandidat antritt.“ Sollte die Wahl auf sie fallen, würde sie ihr Leben umstellen müssen. „Teilzeitbürgermeisterin will ich nicht sein.“

Teschl-Hofmeister als Hoffnungsträgerin

Christiane Teschl-Hofmeister ist eine Wunschkandidatin der ÖVP. Foto: NOEN-Archiv

Die besten Karten hat, wie ein ÖVP-Insider bestätigt, aktuell Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Ich bin mit vollem Herzen Landespolitikerin und dankbar, dieses schöne Land mitgestalten zu dürfen“, kommt auf die Frage nach Interesse an einer Kandidatur eine ausweichende Antwort. Auf die Frage, ob die ÖVP Krems auch ohne sie über zugkräftige Kandidaten verfüge: „Die Volkspartei Krems ist gut aufgestellt, personell und inhaltlich. Wichtig sind in erster Linie gute Konzepte für die Zukunft der Stadt, nicht die Kandidatenfrage.“

Ausschließlich ausweichende Antworten gibt es von Martin Sedelmaier auf Fragen zu den Kandidaten. „Die Betonung liegt auf Arbeiten, nicht auf Wahlkämpfen.“ Statt konkreter Antworten kommen auf Fragen der NÖN immer wieder Angriffe auf Stadtchef Resch. Was ist das Wahlziel? „Ich glaube nicht, dass die Kremser Spekulationen über das Ergebnis einer Wahl interessieren, die ein Dreivierteljahr entfernt ist.“

Wird die ÖVP, sollte sich eine Mehrheit mit der FPÖ ausgehen, den Anspruch auf den Bürgermeistersessel stellen? „Noch ein Thema, um Zeitungsseiten zu füllen. Aber keines, das Krems auch nur einen kleinen Schritt weiterbringt“, wird auch hier abgeblockt.

Immerhin wird verraten, was die ÖVP umsetzen will. „Im Herbst haben wir unsere Pläne für ein Parkkonzept vorgelegt, eines der wichtigsten Krems-Themen. Wir haben Lösungen für ein Veranstaltungszentrum und die Donauanbindung.“ Auf die Frage, ob er heuer ein besonders hartes Match erwarte, heißt es: „Die Entwicklung von Krems ist kein Match. Sie sollte unser aller Anliegen sein.“

Prestige-Duell um Krems

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren