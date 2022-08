Alle machen Jagd auf Resch

Sieben Mitbewerber wollen am Sonntag, 4. September, dafür sorgen, dass SPÖ-Bürgermeister Reinhard Resch seinen Wahltriumph von 2017 nicht wiederholen kann.

Damals hatte die SPÖ die ÖVP gleich um acht Mandate abgehängt. Schwarz war von 15 auf 11 gefallen. Die ÖVP setzt mit Florian Kamleitner auf einen Quereinsteiger, die FPÖ auf Susanne Rosenkranz, die für den Erfolg vor fünf Jahren (von drei auf sechs Mandate) verantwortlich war. Mit zwei Sitzen im Gemeinderat ist die KLS (Kremser Linke Stadtbewegung) vertreten. „Oldboy“ Wolfgang Mahrer (Jahrgang 1949) möchte diese halten, um weiter Zünglein an der Waage zu sein.

Foto: NÖN

Das einzige Grün-Mandat ist umkämpft. Neben dem offiziellen Vertreter Markus Schwarz tritt der abtrünnige Gemeinderat Matthias Unolt mit „Green Future Krems“ an. Die Ein-Mann-Fraktion Pro Krems fusionierte mit den NEOS zu „NEOS in Krems“ (NiK) und schickt Dominic Heinz in den Ring. Wenig Chancen werden den Impfgegnern von MFG eingeräumt.

Spannend wird, wie hoch die Wahlbeteiligung (zuletzt 65,1 %) ausfällt. Gelegenheit, ihre Stimme abzugeben, haben die 19.904 Wahlberechtigten am Sonntag in 32 Sprengeln jeweils von 7 bis 17 Uhr.

Mit der NÖN ist man am Wahltag per Live-Ticker auf NÖN.at aktuell informiert. Ein Ergebnis wird am Sonntag um 20 Uhr erwartet.

