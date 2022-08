Bürgermeister Reinhard Resch: „Man kann ja gescheiter werden“

Der frühe Wahltermin sorgte für viel Kritik. Nehmen Sie bewusst eine geringere Wahlbeteiligung in Kauf, um die Angriffe im Wahlkampf auf einem Minimum zu halten?

Resch: Ich gehe nicht davon aus, dass es eine geringe Wahlbeteiligung gibt. Immerhin ist am Montag nach der Wahl Schulbeginn und eine normale Arbeitswoche. Ich glaube nicht, dass all jene, die Kinder haben, da noch auf Urlaub sind.

Sie haben einen kurzen Wahlkampf versprochen. Die SPÖ war aber die erste Partei, die plakatiert hat. Wie passt das zusammen?

Resch: Sechs Wochen sind eine kurze Zeit, wenn ich mir die früheren Wahlkämpfe an-schaue. Wir haben uns mit niemandem abgestimmt. Alle wahlwerbenden Gruppierungen kannten den Termin seit Mai. Warum sie da noch nicht plakatiert haben, weiß ich nicht.

Fast alle Fraktionen setzen massiv auf das Thema Umwelt. Ist da in den letzten Jahren in Krems zu wenig passiert?

Resch: Mehr kann es immer sein. Wir sind in vielen Bereichen, was das Klima betrifft, Vorreiter. Wir werden auch einen Umweltmasterplan entwickeln. Es heißt immer, das Biomasse-Kraftwerk ist nur der EVN zuzuschreiben. Das war eine gemeinsame Aktion, wo wir massiv unterstützt haben. Vieles, was den Umweltschutz betrifft, wird leider nicht wahrgenommen. Zum Beispiel unsere Pumpwerke, die wir mit mehreren Millionen Euro völlig erneuert haben. Wir haben einen Baumkataster mit 4.800 Bäumen eingeführt und hunderte Bäume gepflanzt. Woran wir arbeiten müssen, ist, die verschiedenen „Cool-down-Effekte“ zu verbessern. Dazu hat es mit der Donau-Uni bereits Vorgespräche gegeben.

Braucht es am Magistrat eine eigene Umweltabteilung?

Resch: Umwelt und Sport in einem politischen Ressort sind einfach zu große Aufgabenfelder. Wir brauchen je einen Spezialisten für Sport und Umwelt, weil beide Bereiche immer größer und wichtiger werden.

Wird beim Leuchtturmprojekt Badearena der Kostenrahmen zu halten sein?

Resch: Nein. Wir wissen die exakten Kosten auch noch gar nicht. Momentan ist das Ganze erst in der Entwurfsphase, nach der alle Parameter stehen sollen. Wir werden wahrscheinlich auf 29 bis 30 Millionen Euro kommen.

Sie haben bereits mehrmals gesagt, dass Sie als Bürgermeister gerne die Anbindung der B3 an die Utzstraße umsetzen würden. Wie soll sich so ein Projekt mit einem 30-Millionen-Euro-Bad im Rücken ausgehen?

Resch: Beides gleichzeitig kann nicht funktionieren. Die Anbindung wird nicht ruckzuck gehen. Es sind noch so viele Vorarbeiten notwendig. Ich hätte geglaubt, wir schaffen das schon früher. Der Utzstraßen-Bereich gehört zuerst einmal entwickelt. Auch in Zusammenhang mit der Tiefgarage Südtirolerplatz. Die Tiefgarage in der alten Form ist gestorben, es gibt eine neue interessante Projektidee von Othmar Seidl.

2012 haben Sie mit der Abschaffung der Grünen Zone geworben, 2017 haben Sie gemeint, die Einteilung der Zonen sei nicht unumstößlich. Warum tut sich in diesem Bereich so wenig?

Resch: Im Großen und Ganzen funktioniert das Parksystem. Wir haben andere Stadtentwicklungsbereiche. Ich habe, vom Parksystem her, kaum mehr negative Rückmeldungen bekommen. Ich glaube, es gibt wichtigere Sachen.

Die Opposition stellt Sie gerne als Pläneschmieder und König der Konzepte dar. In welcher Schublade sind eigentlich das Leitbild Wiener Straße und der Masterplan Sportmeile verschwunden?

Resch: Bevor man etwas umsetzen kann, braucht es Pläne. Die Umsetzbarkeit hängt mit dem Budgetrahmen zusammen. Einiges davon können wir uns jetzt noch nicht leisten. Wenn ich die Wahl habe, einen Kindergarten zu bauen oder das Leitbild Wiener Straße umzubauen, dann gibt es Prioritäten. Wir werden heuer 17 Millionen Euro investieren. Alles kann sich damit nicht ausgehen.

Auf welche Errungenschaft der vergangenen fünf Jahre sind Sie besonders stolz?

Resch: Wir haben Leitprojekte umsetzen können. Alleine in dieser Periode sind drei Feuerwehrhäuser gebaut worden. Der Hochwasserschutz wäre schon in der Fertigstellungsphase. Die Förderzusagen des Landes sind aber gestreckt worden. Ein besonders herausragendes Projekt ist die Ringstraßensanierung. Und stolz als Stadt können wir sein, dass Krems schon zum dritten Mal hintereinander als zukunftsfähigste Stadt Österreichs ausgezeichnet wurde.

Die SPÖ hat die absolute Mehrheit als Wahlziel ausgegeben. Ist das angesichts von acht wahlwerbenden Gruppen nicht eine Illusion?

Resch: Was ich gerne hätte, ist ein kleines Plus. Eine Absolute ist nicht das Thema.

Das klang beim Wahlkampfauftakt der SPÖ vor rund einem Monat noch anders.

Resch: Man kann ja gescheiter werden. Vor einem Monat war noch keine Rede von acht Parteien, die antreten.

Sie sind 67 Jahre alt. Wollen Sie die ganze Periode über Bürgermeister bleiben?

Resch: Wenn ich gesund bleibe schon. Ich fühle mich fit.

Wer aus den Reihen der SPÖ ist für Sie – egal ob 2027 oder früher – ein potentieller Nachfolger? Gibt es einen Kronprinzen?

Resch: Es kommen viele in Frage.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.