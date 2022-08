Klaus Bergmaier ohne Ambitionen

Spannendes Detail auf der Kandidatenliste der SPÖ für die Gemeinderatswahl am 4. September: Klaus Bergmaier kandidiert auf Platz 37 für die Bürgermeister-Partei. Der langjährige Gemeinderat war im Februar in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, nachdem er in einem Facebook-Kommentar Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner als „die Puffmutter der Huren der Reichen“ bezeichnet hatte. Bergmaier legte nach Kritik aus den eigenen Reihen und der ÖVP-Landeszentrale sein Mandat zurück und entschuldigte sich „für diese indiskutable Wortwahl“.

Bürgermeister Reinhard Resch sprach in diesem Zusammenhang Anfang März von einer „unentschuldbaren Geschichte“. Dass Bergmaier dennoch auf seiner Liste kandidiert, begründet der Stadtchef mit der Nominierung durch die Sektion Mitterau. Er habe zwar sein Gemeinderatsmandat zurückgelegt, nicht aber „seine Gesinnung und Parteimitgliedschaft.“

Bergmaier selbst versteht das Interesse rund um seine Person nicht und meint: „Ich wüsste nicht, warum ich nicht auf der Liste stehen sollte. Ich engagiere mich seit 26 Jahren für die Sozialdemokratie und arbeite nach wie vor aktiv mit.“ Zurück in den Gemeinderat zu kehren, sei für ihn eine Frage, die sich nicht stelle. „Ich glaube nicht, dass wir 37 Mandate machen oder ich so viele Vorzugsstimmen bekomme. Ich bin mit der Situation nicht unzufrieden. Es gibt viele gute, junge Leute, über deren Kandidatur ich mich freue.“

