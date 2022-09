KLS: Nummer 3 ist noch nicht fix

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Das „Zünglein an der Waage“ zu sein, hatte KLS-Listenführer Wolfgang Mahrer vor der Wahl als Ziel ausgegeben. Bis jetzt war dies mit zwei Mandaten der Fall, weil die SPÖ mit ihren 19 immer wieder Unterstützung auf der Suche nach Mehrheiten gebraucht hatte.

Jetzt hat die Kremser Linke Stadtbewegung zwar ein drittes Mandat, doch durch den gleichzeitigen Verlust der SPÖ ist diese Situation Geschichte.

„Wie Bürgermeister Reinhard Resch dieses Patt lösen will, kann ich nicht sagen“, meint Mahrer. Eine Dreierkoalition ist für ihn keine Option. „Wir werden nie zu Sachen ja sagen, wenn wir das nicht vertreten können!“ In die Freude über den Erfolg mit dem Sprung von zwei auf drei Mandate mischt sich beim KLS-Chef deshalb Sorge: „Es wird nicht leicht, zu regieren – und für die ÖVP noch leichter, Sachen zu blockieren, um danach von ,Stillstand in Krems‘ zu sprechen.“

Gefeiert wurde von den KLS-Getreuen am Wahlabend in den Räumlichkeiten der Kultur Mitte. „Aber nicht ausgelassen. Wir waren alle ziemlich groggy.“ Wer das dritte Mandat besetzen wird, sei noch nicht entschieden. „Darüber müssen wir noch reden.“ Einer der Kandidaten dafür ist der 3D-Techniker Ronny Weßling.

