Koalitionsgespräche: Partnersuche geht in den Endspurt

Mit wem wird die SPÖ künftig in der Stadt Krems regieren? Das ist die Frage, die sich auch noch knapp drei Wochen nach der Gemeinderatswahl stellt. Die Bürgermeisterpartei ist nach dem Verlust von zwei Mandaten nicht mehr in der komfortablen Position, gemeinsam mit der KLS die Opposition überstimmen zu können. Bei insgesamt 20 Mandaten, auf die beide Fraktionen kommen, fehlt genau eine Stimme für die bei Gemeinderatsbeschlüssen entscheidende Mehrheit.

Rechnerisch möglich ist eine Dreier-Koalition mit den Grünen oder der MFG, wobei zumindest letztere Variante aus ideologischen Gesichtspunkten unwahrscheinlich erscheint. Hinzu kommt, dass eine solche Konstruktion nicht für zuverlässige Entscheidungen im Sinne des Bürgermeisters steht. Fehlen bei Sitzungen Mandatare der Koalitionspartner und die Oppositionsparteien sind vollständig vertreten, droht eine Blockade.

Es ist noch nichts fix Bürgermeister Reinhard Resch

Wenig verwunderlich also, dass in den vergangenen Tagen Gerüchte aufkamen, Resch könnte eine Neuauflage der Koalition mit der ÖVP anstreben. Mit insgesamt 27 Mandaten hätte diese Variante eine stabile Mehrheit. Darauf angesprochen gibt sich Stadtchef Reinhard Resch wortkarg: „Es ist noch nichts fix.“ Er habe in den vergangenen Tagen jedenfalls bereits Vertreter aller Fraktionen im Rathaus empfangen. Die Gespräche resümiert Resch als „qualitätsvoll“, die Grundstimmung sei „sehr positiv“ gewesen. Die ÖVP teilte auf Anfrage mit: „Es hat ein Gespräch stattgefunden, das als ergebnisoffen zu betrachten ist.“

Ein entscheidender Faktor in den Verhandlungen könnte werden, welche Fraktion den 1. Vizebürgermeister stellen darf. Der wird nämlich im Stadtsenat, wo viele Entscheidungen vorab getroffen werden, das Zünglein an der Waage sein. Die SPÖ sowie die ÖVP und die FPÖ bringen es zusammen jeweils auf fünf Mandate. Um eine Pattsituation zu verhindern, sieht das Stadtrechtsorganisationsgesetz vor, dass bei Stimmengleichstand entscheidend ist, wie der 1. Vizebürgermeister abgestimmt hat. Zuletzt hatte Eva Hollerer (SPÖ) dieses Amt inne.

