Kremser ÖVP zaubert Überraschungskandidaten aus dem Hut

Monatelang lief die Gerüchteküche heiß, jetzt ist das Geheimnis endlich gelüftet - und sorgt für eine echte Überraschung. Die ÖVP geht mit einem Newcomer als Spitzenkandidaten in die Gemeinderatswahl am 4. September. Florian Kamleitner ist studierter Bio-Ökonom und beruflich bei der ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich in St. Pölten, tätig. Der 32-Jährige lebt in Krems-Landersdorf, ist mit einer Ukrainerin verheiratet und Vater eines Kindes.

Foto: Martin Kalchhauser

Aufgefallen war Kamleitner in jüngerer Vergangenheit mit einer Kundgebung für die Ukraine am Pfarrplatz, die er gemeinsam mit Gattin Kateryna organisierte. Politisch ist Kamleitner bisher nicht in der Sphäre der Kremser ÖVP in Erscheinung getreten. Zuletzt war in den Reihen der Volkspartei Bundesrätin Doris Berger-Grabner als Spitzenkandidatin favorisiert worden. Kamleitners Bestellung ist eine absolute Überraschung.

