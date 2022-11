Krems/Loiben: Buchclub-Treffen in der Bücherei

„Zusammen liest man besser als allein!“ Nach dieser Maxime leitet Maximilian Brustbauer den Buchclub, den die Stadtbücherei & Mediathek in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Krems ins Leben gerufen hat.

Einmal im Monat trifft man einander in der Stadtbücherei, um über ein zuvor festgelegtes und von allen gelesenes Buch zu sprechen, zu diskutieren, eigene Perspektiven einzubringen und sich auszutauschen. „Die schlichte Schönheit der Sprache, die wunderbaren Formulierungen von Absätzen, Sätzen oder Satzteilen, der einzigartige Aufbau von Gedanken und Handlungen“ – Brustbauer kommt ins Schwärmen über die Möglichkeiten, die diese Treffen eröffnen und die die Lust aufs Lesen verstärken.

Für den Buchclub-Leiter, geboren 1986, zählen die Literatur und alles drumherum zu den essenziellen Dingen im Leben. Studiert hat Maximilian Brustbauer Germanistik und Geschichte, er ist Schriftsteller (Novelle „Über Nacht“), Journalist (seine Texte erschienen unter anderem in der „Presse“, er war Chefredakteur des Fachmagazins „stadtform“) und Filmemacher (Projekt „querstadt“ in Wien). Und unterrichtete Deutsch in einem Gymnasium in Wien.

Nun ist er wieder in die Wachau übersiedelt und widmet sich einer Ur-Wachauer Handarbeit: Er ist Winzer geworden, hat das elterliche Weingut in Oberloiben übernommen, ist zudem Heurigenwirt. Was dabei dennoch nicht zu kurz kommen darf: „Es gibt kaum etwas Schöneres, als in der richtigen Atmosphäre das richtige Buch zu lesen“, sagt er – und das Darüber-Sprechen gehört ebenfalls dazu.

Die Buchklub-Termine (jeweils an einem Montag im Monat, 17 Uhr) sind auch einzeln buchbar (Anmeldung buecherei@krems.gv.at oder www. vhs-krems.at), Infos gibt es unter https://buecherei.krems.at/ cms/website.php

