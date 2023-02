„Wunder“ wurde im BORG Krems möglich

Gemeinsam wurde ein Wunder am BORG möglich: In einer beispielhaften Aktion – in Anlehnung an das Ö3-Weihnachtswunder für Licht ins Dunkel „BORG-Weihnachtswunder“ genannt – arbeiteten in der Adventzeit Schüler, Lehrer und Eltern vorbildlich zusammen.

Gemeinsame Anstrengungen auf vielen Ebenen hatten Erfolg. Erlöse aus Schulbuffets (ein Hit waren die Waffeln), eines Konzerts, einer Tombola des Elternvereins und diverser unterstützender Aktivitäten der Pädagogen wurden zusammengelegt – und am Schluss ergab der Kassasturz stolze 3.500 Euro. „Die Beteiligten haben sich selbst übertroffen“, lobte Direktorin Barbara Faltl alle Mitwirkenden. „Dass wir das Geld einem sozialen Zweck widmen wollten, war ein zusätzlicher Ansporn.“

500 Euro wurden noch vor dem Heiligen Abend an das Ö3-Weihnachtswunder – sozusagen für den ausgeborgten Namen – überwiesen, die weiteren 3.000 Euro übergaben Direktorin Faltl, die Lehrer Irene Lahner-Ranftl und Andreas Hellerschmid sowie Elternvereins-Obfrau Theresa Leitner und Schulsprecherin Laura Treml stellvertretend für die Schulgemeinschaft an zwei Empfänger.

1.500 Euro gingen an den BORG-Absolventen Clemens Mayr, der nach einer Operation auf den Rollstuhl angewiesen ist. Gemeinsam mit Mutter Michaela nahm er das Geld in Empfang. An das Projekt der Young Carers (Hilfe für pflegende Kinder und Jugendliche) des Roten Kreuzes Krems gingen weitere 1.500 Euro. YC-Projektleiterin Gudrun Kalchhauser und Rotkreuz-Bezirksstellengeschäftsführer Manfred Türk statteten dafür Dank ab.

