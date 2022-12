Kein Feuerwerk in der Stadt Krems

Werbung

Vergleichsweise ruhig dürfte der Jahreswechsel in Krems ablaufen. Die Stadt erteilt keine Ausnahmegenehmigungen für das Abschießen von Feuerwerkskörpern. Grundlage dafür ist das Pyrotechnikgesetz, das Raketen, Knaller und Co. in Ortsgebieten verbietet.

Bis vor zwei Jahren waren Silvesterfeuerwerke in Krems de facto geduldet worden, im Zuge der Corona-Pandemie kündigte Bürgermeister Reinhard Resch ein Verbot an, um bei etwaigen Verletzungen die Spitalskapazitäten nicht weiter zu belasten. Beifall gab es von Tier- und Umweltschützern, Kritik von Pyrotechnikern und wegen der schwierigen Exekutierbarkeit auch aus dem Magistrat. Die Meinung des Stadtchefs steht trotzdem: „Diese Einschränkung im Sinne der Menschen und Tiere hat sich bewährt und wird im Wesentlichen eingehalten. Die Reaktionen darauf sind durchwegs positiv.“

Außerhalb des Stadtgebiets ist das Abschießen von Feuerwerkskörpern bis zur Klasse F2 weiterhin erlaubt. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren wurden bis dato keine Groß-feuerwerke angemeldet.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.