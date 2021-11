Kapelle Eisengraben: Servicearbeiten in luftigen Höhen

Eine große Leiter lehnt an der Westfassade der ältesten Ortskapelle des Pfarrbereichs Gföhl. Während der Elektrotechniker Johannes Gassner aus der Glockenstube Instruktionen gibt, überwacht sein jüngerer Bruder Benjamin die Glockensteuerung vor dem Portal der Kapelle.

Das in den Jahren 1730 und 1731 erbaute Gemeindegebetshaus in Eisengraben ist dem Heiligen Donatus und zu Ehren der Schmerzhaften Muttergottes geweiht. Das Gebäude wurde mehrfach instand gesetzt: 1926 erfolgte eine umfangreiche Sanierung, bei der über dem Altar ein Fresko angebracht wurde. 1973 wurden das Dach und der Turm neu eingedeckt, 1980 folgte die Erneuerung der Stühle und Fenster. 2001 wurde die Kapelle außen saniert.

Benjamin und Johannes Gassner sind damit betraut, das Läutwerk der Kapellenglocke zu servicieren. Johannes steigt über die Leiter in das Lüftungsloch links über dem Portal in den Dachstuhl ein – ein kleiner akrobatischer Akt in luftigen Höhen, der aus Platznot auf allen Vieren erfolgen muss. Über einen kurzen Brettersteg gelangt man in den Dachstuhl der Kapelle. Darunter eröffnet sich der Blick auf das 290 Jahre alte Gewölbe. Über eine weitere Leiter im Turm gelangt man in die Glockenstube.

Die heutige Glocke ist die zweite in der Geschichte der Kapelle. Sie wurde 1961 angeschafft, nachdem die alte aufgrund eines Sprunges abmontiert werden musste.

Kapellenglocke stammt

aus Pummerin-Gießerei

Sie stammt von der OÖ Metall- und Glockengießerei St. Florian – nur zehn Jahre davor wurde dort die neue Pummerin für den Wiener Stephansdom gegossen. Die Eisengrabener Glocke wiegt zwar keine 20 Tonnen, aber immerhin stattliche 53 Kilogramm, hat einen Durchmesser von 46 Zentimeter und ist auf die Töne „h“ und „a“ gestimmt. Die Kosten von 2.500 Schilling wurden damals durch Spenden aus der Bevölkerung aufgebracht.

Johannes spannt die Ketten des Läutwerks nach, überprüft den Motor und schmiert alle beweglichen Zahnräder und Teile. Über einen an ein Seil befestigten Kübel wird das Werkzeug in die Turmstube hochgezogen. Nach rund 45 Minuten ist das Service fertiggestellt und der Abstieg beginnt.

Die Letztkontrolle nehmen die Gassner-Brüder am Steuerkasten beim Portal der Kapelle vor: Die Glocke reagiert wie gewünscht und ist fit für die nächsten Jahrzehnte. Sie ist täglich zwei Mal zu hören: um 5 Uhr morgens und um 20 Uhr am Abend.