SPÖ-Bezirksparteitag: 100 Prozent für Christian Schuh

Ein überwältigendes Votum für den Langenloiser Christian Schuh (29) gab es beim Bezirksparteitag der SPÖ im Volkshaus Krems-Lerchenfeld. Er bekam n geheimer Wahl alle 92 Stimmen der Delegierten und tritt mit 100 Prozent Zustimmung die Nachfolge des Kremser Bürgermeisters Reinhard Resch mit einem großen Vertrauensvorschuss an.

Generationswechsel in Bezirks-SPÖ

Ein volles Haus gab es beim Generationswechsel in der regionalen SPÖ. Aufbruchstimmung beherrschte den Abend, an dem der Kremser Bürgermeister Reinhard Resch (67) nach knapp zehn Jahren sein Amt an Schuh abgab. In seinem Statement ortete er eine "Verluderung der Politik" in der Zeit der schwarzen Vorherrschaft im Bund und lobte seinen designierten Nachfolger Schuh als "anständig und integer". Resch konfrontierte SPÖ-Landesvorsitzenden Franz Schnabl aber auch erneut mit einer dringenden Forderung der Kremser SPÖ: Man wolle endlich wieder einen Vertreter in Landtag oder Nationalrat.

Größter Erfolg in Stadt Kems

In seiner positiven Finanz-Bilanz erwähnte Bezirkskassier Otto Harbich auch den schmerzlichen Verlust von rund neun Prozent der Mitglieder in den vergangenen Jahren. Dem Landesvorsitzenden der SPÖ NÖ, Franz Schnabl, war es vorbehalten, Resch zu danken, der "fast zehn Jahre ausgezeichnet gewirkt" habe. "Das ,Drehen' der Stadt Krems von Schwarz auf Rot war überhaupt der größte Erfolg der vergangenen 75 Jahre!"

"NÖ bunter, Krems roter machen!"

Themen des Referats des Landeshauptfrau-Stellvertreters Schnabl waren die Teuerung, der ÖVP-Geldmissbrauch und Postenschacher. Erklärtes Ziel der Sozialdemokraten: "Wir wollen NÖ bunter und Krems roter machen!" Erfolge von SPÖ-Vertretern in jüngster Zeit - ein Beispiel sei Josef Sattler als Gewinner der Ärztekammerwahl - erwähnte der stellvertretende Bezirksvorsitzende Günter Steindl in seiner Rede.

"Team fit machen für Wahl"

Für den strahlenden Wahlgewinner Christian Schuh, dessen Erfolg auch ihn selbst überrascht hatte, hat der Übergabe-Prozess der Bezirks-SPÖ "erst gestartet. Er ist noch nicht zu Ende." Es gebe viel zu tun. "Wir müssen das ganze Team zukunftsfit machen für die nächsten Wahlen!" Im Rahmen der Bezirksparteitags wurden auch die Kandidaten für die kommende Landtagswahl im Jänner 2023 gewählt. Die Kandidatenliste führt ebenfalls Christian Schuh an.

Standing Ovations für Resch

Im Mittelpunkt der Antrittsrede des neuen SPÖ-Vorsitzenden stand der Antrag, Reinhard Resch zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Bei der per Akklamation durchgeführten Abstimmung folgten die Anwesenden, darunter auch Reschs Vorgänger Ewald Sacher, der Aufforderung einhellig und mit Standing Ovations. Der Kremser Stadtchef nahm die Auszeichnung sichtlich gerührt entgegen.

Aktive Mitstreiter im Team

Schuh nannte als brennende Probleme den Pflege-Missstand, Invesitionen in das "veraltete Kremser Spital, das zum Wrack zu werden droht" sowie schnellere, bequemere, billigere Öffis für die Region. Zuversichtlich mache ihn das Mitwirken vieler motivierter Mitstreiter, darunter die erst vor wenigen Tagen gewählte neue Bezirksfrauenvorsitzende Elisabeth Kreuzhuber, die überaus aktive Sozialistische Jugend unter Mert Öszecgin und den neuen Regionalvorsitzenden des ÖGB, Thomas Haubner.

