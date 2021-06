Die Mitglieder des Gföhler Musikvereins wählten bei der Generalversammlung am 11. Juni eine neue Spitze.

Das Musiker-Urgestein Sepp Weber wurde von Dominik Völker als Kapellmeister abgelöst und zum Ehrenkapellmeister ernannt. Weber war für den Musikverein seit 1975 ununterbrochen als Kapellmeister-Stellvertreter und Kapellmeister aktiv.

Mit 12 kam Weber zum Musikverein

Er wurde im Jahr 1956 geboren und begann seine musikalische Laufbahn bereits im Alter von zwölf Jahren in der Feuerwehrkapelle Gföhl – dem Vorgängerverein des heutigen Musikvereins. 1975 schloss er den Kapellmeisterkurs des NÖ Blasmusikverbandes ab. In der Feuerwehrkapelle wurde er gleichzeitig zum Kapellmeister-Stellvertreter gewählt. 1983 wurde er Kapellmeister der Trachtenkapelle, die im Jahr 2005 zum heutigen Musikverein umbenannt wurde. 1985 gründete er die Musikschule Gföhl, die aktuell von und 120 Schüler jährlich besucht wird.

Mehrere Musikprojekte nebenbei

Neben seinem Schaffen für den Musikverein war Weber in der „Wolfgang Lindner Band“ aktiv und gründete die Musikgruppe „Family Music“. Er war auch Chorleiter des Gesang- und Orchestervereins Gföhl. Am Musikkonservatorium absolvierte der Gföhler Musiker einen dreijährigen Dirigentenlehrgang. In seine Ära als Musikvereins-Kapellmeister fiel der Bau zweier Probeheime: 1988 fand das Musikheim im Dachgeschoß der heutigen Mittelschule Unterkunft, das 2007 an den Gföhler Hauptplatz übersiedelte.

Der Musikverein ist bis heute auf rund 65 Musiker angewachsen. Federführend war Weber auch bei den zehn Faschingsveranstaltungen „Narrisch guat“ sowie in weiterer Folge beim „Gföhler Opernball“ beteiligt. Er war Gründer des Jugend- und Nachwuchsorchesters, das einige ausgezeichnete Erfolge bei Wettbewerben einfuhr.

Zahlreiche Auszeichnungen gab es auch für den Musikverein und für Weber als Dirigent selbst – unter anderem die Dirigentennadel in Gold und die Verleihung des Berufstitels „Professor“ durch den Bundespräsidenten im Jahr 2012. Der jung gebliebene Ehrenkapellmeister ist auch als Komponist tätig und zeichnet für einige lokalhistorische Bücher zum Thema Musik verantwortlich.

Dominik Völker übernimmt Taktstock

Der neue Kapellmeister Dominik Völker ist seit 2003 Mitglied des Musikvereins und unter anderem als Schlagzeuger der heimischen Band „Die Donauprinzen“ bekannt. Obmann Roman Weber bedankte sich bei den aus dem Vorstand ausgeschiedenen Mitgliedern Kerstin Gaßner (Obmann-Stellvertreterin), Johannes Geistberger (Schriftführer) und natürlich bei Alt-Kapellmeister Sepp Weber für die gute Zusammenarbeit und wünschte für die Zukunft alles Gute.

Viele Pläne für 2021

Der Musikverein hat 2021 viel vor: Vor Kurzem konnte nach der Corona-Pause der Proben-Betrieb wieder aufgenommen werden. Auf dem Programm stehen heuer noch einige Klein-Konzerte, Dämmerschoppen, der Tag der Blasmusik und etwa das Weihnachtskonzert.