Sechs Siege für Kamptal-Weine bei der Landesweinprämierung 2022

Werbung

Sechs Landessieger stellte der Bezirk Krems bei der diesjährigen Landesweinprämierung. Und alle kamen aus dem Kamptal.

Mit einem Traminer Sekt 2018 Reserve festigte das Weingut Steininger aus Langenlois seinen Ruf als Schaumwein-Spezialist und holte den Titel in der Kategorie Sekt.

Rudolf Rabl holt sich den Sieg bei den Prädikatsweinen. Foto: LWmedia/Leonardo Ramirez

Für das Weingut Burgstaller aus Mollands war der Kamptal DAC Riesling 2021 vom Urgestein der Siegesbringer in der Klasse der Rieslinge.

Das Weingut Weixelbaum aus Straß hatte mit dem Muskat Ottonel 2021 bei den „Schmeckerten“ die Nase vorn.

In der Klasse der Weißburgunder ging der Platz 1 diesmal an den Niederösterreich Weißburgunder 2021 Selektion aus dem Weingut Kamauf in Obernholz.

Mit der Traminer 2018 Trockenbeerenauslese war das Weingut Rabl aus Langenlois bei den Prädikatsweinen diesmal eine Klasse für sich.

Der Niederösterreich Rotburger 2020 war der Siegerwein in der Kategorie Zweigelt Reserve. Dieser stammte aus dem Weingut Rosner aus Langenlois.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.