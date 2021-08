„Mit dem Genussmarkt am Pfarrplatz ist ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Lebensqualität gelungen. Das große Angebot an hochwertigen regionalen Produkten ist eine Bereicherung“, freut sich Stadtchef Reinhard Resch, dass man hier eine Vorreiterrolle einnimmt.

Ins Leben gerufen wurde die Auszeichnung für Gemeinden und Städte von LH-Stv. Franz Schnabl und dem nö. Abgeordneten zum EU-Parlament Günther Sidl, Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.