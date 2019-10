Seit September 2017 ist bei der Staatsanwaltschaft Krems ein Ermittlungsverfahren gegen eine international agierende rumänisch/spanische Tätergruppe mit über 50 Mitgliedern anhängig. Die Bande spezialisierte sich auf die Beschaffung teurer Fahrzeuge und Mobiltelefone. Mit extra gegründeten Scheinfirmen wurden die agierenden Bandenmitglieder mit falschen Gehaltsbestätigungen versorgt, die die Akteure dann bei Autohäusern als zahlungsfähige Kunden auswiesen. War das gewünschte Auto übergeben, wurde es sofort nach Spanien verbracht und weiterverkauft – die heimischen Autohändler sahen keinen Cent.

So erging es auch einem Autohaus im Bezirk Krems, wo der rumänische Narcis C. (26) Verträge für sechs Leasingfahrzeuge (einen BMW, drei Audis, zwei Mercedes) abschloss und danach samt den teuren Autos verschwand. Auch einige Elektronik- und Mobilfunkunternehmen in Krems brachte der Rumäne um ihr Geld.

Nach seiner Verhaftung in Rumänien landete C. letztlich vor einem Kremser Richter. Dieser verhängte über ihn 30 Monate, davon zehn Monate unbedingt.