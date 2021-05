„Es tut mir sehr leid. Ich bin da hineingerutscht. Ich habe durch ein Missgeschick bemerkt, dass ein Lotto-Gewinnschein nicht nur einmal einlösbar ist, und das Registriergerät weitere Auszahlungen zulässt“, schilderte eine Mitarbeiterin eines Supermarktes im Bezirk Krems vor Gericht. „Dann wurde es wie eine Sucht. Ich habe immer wieder zugelangt und um die erschwindelten Gewinne sofort wieder gespielt.“

Sie legte ein umfassendes Geständnis ab und gab zu, beginnend ab dem September vergangenen Jahres bis zum Februar 2021 monatlich an Gewinnscheinen mitgenascht zu haben. In 74 Angriffen ergaunerte sie sich insgesamt an die 34.000 Euro, die die 27-Jährige verspielt haben will. Da die Lotto-Zentrale ein Gewinnlos nur einmal auszahlt, war es nur eine Frage der Zeit, bis es letztlich dem Geschädigten, dem Arbeitgeber der Angeklagten, auffiel.

„Ich habe den Schaden bereits zur Gänze gutgemacht“, beteuerte die Beschuldigte, sie sei in therapeutischer Behandlung. Die bislang unbescholtene 27-Jährige wurde wegen schweren Diebstahls zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Rechtskräftig.