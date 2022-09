Justizanstalt Stein: Beamten verleumdet

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Eine „Sightseeing-Tour“ besonderer Art macht ein Tschetschene (27) seit einiger Zeit durch Österreichs Justizanstalten. Stationen seiner „Reise“ waren unter anderem die Gefängnisse in Sonnberg, Stein, der Wiener Josefstadt und Hirtenberg, wo er aktuell gerade „zu Gast“ ist. Den Eindruck eines unbequemen elffach vorbestraften Zeitgenossen vermittelte er auch in jedem Moment der Verhandlung.

Neben zahlreichen anderen Delikten wog die Verleumdung eines Beamten der Justizanstalt Stein am 8. September 2021 am schwersten. Er hatte behauptet, dieser verkaufe Handys an die Gefangenen. Motiv war Rache. „Ich habe wegen ihm zwei Jahre bekommen.“

Letztendlich wurde er für schwere Sachbeschädigung in Sonnberg, unerlaubten Umgang mit Suchtgift in der Josefstadt und der Verleumdung in Stein zu weiteren 18 Monaten Haft verurteilt – macht gesamt 14,5 Jahre. Aber das war’s noch nicht. „Ich hab noch drei Verhandlungen!“, verabschiedete sich der 27-Jährige unter schwerer Bewachung.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.