Kremser Stalking-Opfer: „Will Ruhe!“

Werbung

„Ich zahl net, für was? Die war do vorher schon psychisch net beieinander“, lehnte ein Kremser (33) die beantragten Schadensforderungen der Opferanwältin ab. Er zeigte zunächst keinerlei Einsicht, dass er der Ex-Freundin (38) durch seine beharrlichen Kontaktaufnahmen (tägliche Anrufe, Handynachrichten und E-Mails) gesundheitlichen Schaden zugefügt habe.

„Ich habe sie mit einem anderen Haberer gesehen!“

Er habe doch nur wissen wollen, ob die Ex von ihm schwanger sei, beteuerte er und erging sich in Beschwichtigungsversuchen. „Deshalb beleidigen Sie die Ex-Freundin und deren Familie im Netz?“, hakte Anklägerin Anna Weißenböck nach und brachte den Beschuldigten letztlich in Erklärungsnöte. Er knickte ein, und er gab zu: „San S‘ ma net bös, aber i hab sie mit einem anderen Haberer gesehen, und deshalb war ich so wütend und hab halt g‘schimpft.“

„Er war ein Kontrollfreak und eifersüchtig. Deshalb kam es auch zur Trennung. Aber er bombardierte mich mit Anrufen und Nachrichten“, schilderte das Opfer. „Die letzten Monate ging es mir sehr schlecht. Ich wurde depressiv, bekam Schlafstörungen und Panikattacken. Ich mache jetzt eine Therapie.“ Und ergänzte: „Ich will nur meine Ruhe vor ihm!“

Der mehrfach vorbestrafte Kremser wurde zu zehn Monaten, drei davon unbedingt, verurteilt. Weiters muss er an das Opfer 1.250 Euro zahlen und sich außerdem psychotherapeutischer Behandlung unterziehen. Nicht rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.