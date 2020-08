Bekleidet mit einer Jacke mit dem Werbeslogan „Ein guter Boden Langenlois“ trat ein 31-Jähriger vor den Richter, und das angeklagte Suchtgiftverbrechen gegen ihn zeigte auf, dass in dem bekannten Weinanbaugebiet nicht nur ein ausgezeichneter Rebensaft gedeiht.

Der gelernte Koch genehmigte sich, wie er vor Gericht eingestand, fast täglich ein bis zwei Cannabis-Joints zur Entspannung. „Das geht extrem ins Geld“, erklärte der Beschuldigte, warum er letztlich zum Drogenerzeuger geworden ist. Er habe zwei Pflanzen geschenkt bekommen und es dann einfach probiert.

„War nur für den Eigenbedarf gedacht“

In einer Waldlichtung zwischen Schloss Haindorf und Gobelsburg habe er angebaut, und zu seiner Überraschung seien die Pflanzen prächtig gediehen und hätten eine Ernte von über zwei Kilo Cannabis gebracht, erzählte er, sichtlich stolz auf seinen grünen Daumen: „Mit so einer guten Ausbeute habe ich gar nicht gerechnet.“

In den Konsumgenuss des selbst erzeugten Suchtgifts sei er dann aber nicht gekommen. „Ich habe die Drogen in Säcken in meiner Wohnung in Langenlois verwahrt. Dann musste ich berufsbedingt weg. Als ich coronabedingt vorzeitig von der Saisonarbeit heimkam, erwartete mich schon die Polizei“, erzählte der 31-Jährige.

Der Polizei war ein verdächtiger Geruch aus der Wohnung des Kochs in die Nase gestiegen, und eine Nachschau bei diesem hatte deren Verdacht dann auch bestätigt: Die Beamten entdeckten zwei prall gefüllte Säcke mit insgesamt über zwei Kilogramm Cannabis.

„Es war nur für den Eigenbedarf gedacht, nicht für den Verkauf“, beteuerte der Beschuldigte und versicherte: „Nach 14 Jahren Konsum mache ich jetzt eine Therapie und will ernsthaft clean werden. Ich bitte um eine letzte Chance.“

Der Richter kam der Bitte des einsichtigen Kochs nach und verhängte über ihn acht Monate bedingt. Weiters wurde eine Therapie angeordnet.