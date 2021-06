„Wir sind 19 Jahre verheiratet, davon war sie 16 Jahre alkoholkrank, und das führte zu einigen Problemen. Oft kam sie betrunken heim und machte einen Wirbel. Jetzt wurde ihr eine neue Leber transplantiert und ich pflege sie. Es läuft so gut in unserer Ehe, wie schon lange nicht“, erzählte der Pensionist (66) aus der Gemeinde Furth-Göttweig vor Gericht.

„Schön zu hören, dass es jetzt gut läuft und sie nun eine harmonische Ehe führen“, kommentierte die Richterin. Sie wollte aber weniger von den harmonischen Tagen des Ehepaares sprechen, sondern über deren oft in Gewalt eskalierenden Konflikten.

Beschuldigter: „I hab des net g’macht“

„I hab des net g’macht“, beteuerte der Pensionist, und er leugnete, seine Frau (52) in den vergangenen Ehejahren immer wieder geschlagen, getreten, an den Haaren gezogen oder in den Keller gesperrt zu haben. Er wollte von den Anschuldigungen nichts wissen, und er sprach lieber von seinen leidgeprüften Jahren und zeichnete von sich ein Bild des aufopfernden Ehemannes. Das Bild trübte sich ein, als der Hausarzt der 52-Jährigen von deren dokumentierten Verletzungen im Zeugenstand sprach.

Der Pensionist wurde nach einem umfangreichen Beweisverfahren für schuldig befunden und wegen fortgesetzter Gewaltausübung und falscher Beweisaussage zu 20 Monaten auf Bewährung verurteilt. Weiters muss er sich einer Psychotherapie unterziehen und ein Antiaggressionstraining absolvieren. Das Urteil ist rechtskräftig.