Koks & Cannabis in Krems verkauft

Über einen Tschechen kamen zwei Waldviertler aus dem Bezirk Horn an Suchtgifte. An einer Tankstelle in Eggenburg gingen die Drogendeals (unter anderem der Ankauf von Kokain, Cannabis, Amphetamin, Ecstasy, Ketamin und Xanax-Tabletten) über die Bühne.

Um sich den eigenen Drogenkonsum finanzieren zu können, begann das Duo, die Drogen weiter zu verkaufen. Abnehmer (darunter auch Minderjährige) fand das Duo im Bezirk Horn und in Krems.

Krankheitsbedingt wurde das Verfahren gegen die Drogendealerin ausgeschieden. Für ihren geständigen und bislang unbescholtenen Partner, der nun clean sein will, setzte es wegen der Suchtmittelvergehen eine bedingte Freiheitsstrafe von sechs Monaten.

