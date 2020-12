4.002 Registrierungen für die Corona-Massentests wurden in der Stadt Krems bis Freitag, 11 Uhr, verzeichnet. Damit sind vor dem Start der flächendeckenden Aktion morgen nur rund 16 Prozent der Bevölkerung angemeldet. Das ist aktuell der niedrigste Wert unter allen Bezirken Niederösterreichs.

Noch immer nicht alle Briefe angekommen

Schuld an der geringen Beteiligungsrate dürfte wohl das Chaos mit den Informationsschreiben der Stadt sein, die teilweise erst heute in den Haushalten eintrudeln. Magistratsdirektor Karl Hallbauer bat die Bevölkerung bereits gestern via Aussendung um Verständnis, wies die Verantwortung für die Verzögerung aber von sich. Die Probleme seien "außerhalb des Magistrats-Wirkungsbereichs" gelegen, verwies er darauf, dass die Briefe bereits am 4. Dezember der Post zur Verteilung übergeben worden seien.

Resch-Ärger über Regierung

Bürgermeister Reinhard Resch ortete wegen des Brief-Chaos "sehr viel Unmut und Unruhe", sieht die Schuld aber bei der Bundesregierung. "Ich muss da jetzt einmal eine Riesen-Kritik zu dieser Ankündigungspolitik anbringen. Die Gemeinden werden im Regen stehen gelassen. Wir haben erst am 30. November erfahren, dass die Gemeinden für die Abwicklung zuständig sind." Dass es in Gemeinden wie Lengenfeld schneller mit den Informationsschreiben ging, hänge mit den in Krems ganz anderen Dimensionen zusammen. "Wir haben einen viel größeren personellen und logistischen Aufwand. Bei uns sind 250 Leute im Einsatz, die Mehrheit davon Magistratsmitarbeiter", erzählt Resch, der am Samstag selbst als Tester in der Österreichhalle im Einsatz sein wird.