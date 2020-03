Ungeachtet aller Probleme der Kremser Innenstadt ist einer nach wie vor voll motiviert. Otto Raimitz arbeitet auf Hochtouren an seinem neuesten Projekt „Marktspiel“. Das Restaurant in der Unteren Landstraße 3, wo die Kremser Bank vor der Übersiedelung in das ehemalige Libro-Geschäft eine Selbstbedienungsfiliale hatte, will der Großgastronom, der in Krems mit dem „Wellenspiel“ und „Genussspiel“ bereits zwei Lokale aus diesem Markenkomplex erfolgreich entwickelt hat, im September eröffnen. Verzögerungen bei den Genehmigungen erwartet Raimitz nicht, in den Abteilungen des Magistrats sei „eigentlich alles auf Schiene“.

Grund zum Ärgern gibt es für den 54-Jährigen jedoch auf anderer Ebene. Zuletzt kursierten unter den Geschäftsleuten und auch auf Facebook Gerüchte, Raimitz könnte Maronimann Roman Stippich mit seinem Stand, den er seit 48 Jahren jeweils von Oktober bis März in der Innenstadt betreibt, verdrängen. Hintergrund ist der geplante Schanigarten des „Marktspiels“ mit rund 75 Plätzen, der ein Piazza-Flair bei den Gästen erzeugen soll.

Klares Bekenntnis zu Stippichs Maronistand

„Da entstehen offenbar gewaltige Ängste. Ich habe eine klare Vereinbarung mit Herrn Stippich, dass er bleiben soll. Es könnte lediglich sein, dass er einen halben Meter auf die Seite rücken muss, damit er nicht genau vor dem Portal steht“, sagt Raimitz.

Ein klares Bekenntnis zu „Dr. Maroni“, wie seine Kunden Stippich anerkennend getauft haben, gibt auch Christian Hager, Direktor der Kremser Bank und Geschäftsführer ihrer Tochtergesellschaft, der SK-Immobilien GesmbH, die der Hauseigentümer ist, ab. „Wir legen großen Wert darauf, dass er seinen Platz behält. Gutes sollte man bewahren.“

Stippich selbst bestätigt, dass keinerlei Versuche unternommen worden seien, ihm seinen Platz wegzunehmen. „Es wäre auch kein Problem für mich, ein oder zwei Meter wegzurücken.“ Dem „Marktspiel“ blickt der 69-Jährige mit Freude entgegen. „Otto Raimitz hat gute Ideen, das Ganze wird schön werden.“

Darüber hinaus gehöre in das Haus ohnehin „wieder etwas hinein“. Die aktuelle Saison musste Stippich übrigens wegen gesundheitlicher Probleme verfrüht beenden. Ans Aufhören denkt er jedenfalls noch nicht. „Ich habe nach wie vor Lust. Fünf Jahre möchte ich das auf jeden Fall noch machen.“

Für Raimitz wird es indes wohl Mitte April richtig ernst. Dann möchte er nämlich im zukünftigen Lokal mit den Arbeiten loslegen. Dem Gast verspricht der Vollblutkremser schon jetzt ein besonderes Erlebnis. „Die Köche werden mit einer Kamera ausgestattet. Über eine Leinwand kann der Gast so live mitverfolgen, wie sein Steak auf dem Lavasteingrill zubereitet wird.“