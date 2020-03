"Die Gottesdienste in der Pfarre Krems-St Veit (in der Pfarrkirche und in der Bürgerspitalskirche) finden bis auf weiteres statt", heißt es in einem Mail, das am Donnerstag, 12. März, gegen Mittag von dort ausgeschickt wurde.

Idee einer Feldmesse verworfen

Wie NÖN Online berichtet hat, wurde in St. Veit überlegt, den Gottesdienst als Feldmesse am Pfarrplatz abzuhalten. Nach langen Beratungen haben Pfarrer Franz Richter und sein Tream diese Überlegung aber wieder verworfen. Da gemäß dem Erlass der Bundesregierung und entsprechend der bischöflichen Anordnung in einer Messe derzeit nicht mehr als 100 Personen anwesend sein dürfen, müssen Pfarrhelfer die Besucher der Sonntagsmesse um 10 Uhr (zu dieser kommen üblicherweise rund 300 Gläubige) zählen und bei Erreichen des Hunderters den Einlass stoppen.

Ordner zählen die Gläubigen

Darauf werden eigene Ordner aus dem Team der Pfarre wachen. "Wir ersuchen potenzielle Besucher der 10-Uhr-Messe, eventuell eine andere Gottesdienstzeit in Erwägung zu ziehen", appelliert Richter an seine Schäfchen, Alternativen zu überlegen. Diese sind etwa die Messen um 8 Uhr oder 19 Uhr in der Pfarrkirche, aber auch die Messe um 10.15 Uhr in Krems-Lerchenfeld. "Alle anderen Veranstaltungen in der Pfarre sind unabhängig von der Teilnehmerzahl abgesagt - mit Ausnahme der Wochentagsmessen, Vespern und Kreuzwegandachten", lässt Richter wissen.

Pauschal-Absage in Langenlois

Andere Pfarren gehen den Schwierigkeiten mit verboten hohen Zahlen von Besuchern bei Veranstaltungen aus dem Weg. Ein Beispiel dafür ist Langenlois. "Nach intensiver Besprechung und Abwägung dieser Anordnung, haben wir - Pfarrer und Pastoralassistent - als Letztverantwortliche für unsere uns anvertrauten fünf Pfarren beschlossen, auch alle Gottesdienste (auch Kreuzwegandachten) mit sofortiger Wirkung abzusagen", informiert die Gemeinschaft der Langenloiser Pfarren.

Fünf Kirchen bleiben leer

Die von Pfarrer Jacek Zelek und Pastroalassistent Hannes Leitner berufen sich dabei ausdrücklich auf die Aussage des bischöflichen Schreibens, in dem es heißt: "Ab sofort bis vorerst 3. April sind alle pfarrlichen und überpfarrlichen Veranstaltungen (...), unabhängig von der Anzahl der Beteiligten, abzusagen." Die Verantwortlichen bitten die Gläubigen im selben Mail um Verständnis für die Entscheidung im Sinne des Gemeinwohls. Betroffen sind die Katholiken in Gobelsburg, Langenlois, Mittelberg, Schiltern und Zöbing.

Tipp: Aktiv Infos einholen!

Praktizierende Katholiken, die nicht wissen, wie ihre Pfarre die Ausnahmesituation wegen der Corona-Gefahr handhabt, sind gut beraten, sich rechtzeitig bei ihrer Pfarre schlau zu machen. Wo keine aktuellen Aushänge informieren, empfiehlt sich die Einholung einer telefonischen Auskunft oder ein Besuch der entsprechenden Homepage, bevor man sich in Richtung Sonntagsmesse aufmacht.