„Wir haben den richtigen Weg gefunden“, ruft der Kremser Stadthistoriker Robert Streibel und deutet mit dem Zeigefinger geradeaus. Nach einem Marsch durch verwachsene Felder, dichtes Gebüsch, Brennnesselstauden und unebenes Wald-Terrain offenbart der Boden Geschichtsträchtiges.

Kriegsgefangenenenlager bei Gneixendorf

Die betonenen Strukturen sind Überbleibsel des NS-Kriegsgefangenenlagers Stalag XVII B bei Gneixendorf. „Hier waren Franzosen, Briten, Belgier, Serben, Polen, Amerikaner, Italiener und Sowjets interniert. Bis zu 20.000 Gefangene konnten zeitgleich untergebracht werden“, erklärt Streibel. Auf etwa 66.000 wird die Gesamtzahl aller dort Inhaftierten geschätzt.

Stalag XVII B ist eine von vielen Reminiszenzen an die Nazi-Zeit in und um Krems, welche vom Bundesdenkmalamt unter Denkmalschutz gestellt wurden. Streibel erzählt von bemerkenswerten Biografien rund um Stalag XVII B, wie von jener des Wehrmachtssoldaten Viktor Zelenka. Aufgrund des Verdachts, katholische Taufscheine für Juden organisiert zu haben, wurde er zunächst ins KZ geworfen und dann als Wache im Stalag XVII B stationiert.

„Ein etwas komplexer Lebenswandel“ Robert Streibel

Am 21. April 1945 wurde Zelenka gemeinsam mit seinen Kameraden Anton Kilian und Franz Schweiger am Südtirolerplatz in Krems erhängt. Der Vorwurf: Sie seien Deserteure gewesen. Im Mai eröffneten Streibel und sein fachlicher Partner Günther Stockinger einen eigens konzipierten Schauraum zu Stalag XVII B im Gneixendorfer Gasthaus Walzer – zur Kriegszeit ein Anlaufpunkt des Wachpersonals.

Auf die Frage, welchen Alltag die Gefangenen im Lager fristeten, deutet Streibel auf Zeichnungen amerikanischer Insassen, die genau jenen Alltag zeigen. „Die Westalliierten wurden jedoch privilegiert behandelt. Ganz unten in der Hierarchie waren die sowjetischen Gefangenen. Diese wurden zunächst von den Nazis als Untermenschen, und nach dem Krieg vom stalinistischen System als ,Verräter‘ verfolgt.“

Ungarische Juden als Zwangsarbeiter in Droß eingesetzt

Auch die 1.100-Seelen-Gemeinde Droß scheint in der NS-Liste des Bundesdenkmalamtes auf. Hier wurden ungarische Juden als Zwangsarbeiter zu Forst- und Feldarbeiten eingesetzt. „Mir taten diese Leute damals schon leid“, erzählt eine Droßer Zeitzeugin, die damals zehn Jahre alt war. „Da gab es diesen Herrn Friedl, der die Juden beaufsichtigt und wirklich übel behandelt hat. Darunter waren viele Frauen.“

Untergebracht waren sie in einem Keller in der Nähe der Ortsausfahrt nach Stratzing. „Nach dem Krieg wurde nicht darüber gesprochen“, so die Zeitzeugin. Die Geschichte sei „irgendwie eingeschlafen“. Diese Art des Schweigens kennt Streibel nur zu gut. So wurde ein Projekt zur Erinnerung an Severin Worell, einem Wachmann in Droß, vom Gemeinderat zunächst einstimmig abgelehnt.

„Worell warnte die Zwangsarbeiter vor einer anrückenden SS-Einheit. Daraufhin versteckten sich diese im Wald. Die SS, welche bereits Gräben ausgehoben hatte, zog wieder ab.“ Erst Monate nachdem Streibel die Bundesforste für das Projekt gewann, stimmte auch der Gemeinderat dafür – wieder einstimmig.

Heimlich Essen für Juden im Wald versteckt

Ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter, viele davon Kinder, gab es auch in Förthof, untergebracht im damaligen Gasthof Hillinger, der heute ein Nachtclub ist. Auf ihre Ausbeutung geht unter anderem der Güterweg am Pfaffenberg zurück. Streibel verweist auf Erzählungen der Förthofer Familie Jell, welche sich den Juden als hilfsbereit erwies. Erwähnt werden auch Leopoldine Beyer und zwei weitere Frauen.

Diese versteckten für die Geknechteten immer wieder Essen entlang deren Arbeitsrouten im Wald. Alles natürlich geheim. In einer Notiz ist von „herumschleichenden“ und „rabiaten“ Nazis die Rede, Juden zu helfen stand unter Strafe. Jahre später stehen plötzlich drei eindeutig als orthodoxe Juden erkennbare Männer im Hof der Leopoldine Beyer. Auch wenn die genauen Umstände dieses Zusammentreffens unklar sind, so überreichten diese ehemaligen Zwangsarbeiter ihrer stillen Helferin Zehn-Dollar-Noten zum Dank. „Davon existiert sogar ein Foto“, so Streibel.

„Judentempel“ in Krems

Unabhängig der Liste des Denkmalamtes stellt die Geschichte der ehemaligen Kremser Synagoge für Stadthistoriker Ernst Kalt und viele andere „ein dunkles Kapitel der Denkmalpflege“ in Krems dar. Ende des 19. Jahrhunderts in der Dinstl-straße 3 erbaut, machte der „Judentempel“ der um 1900 etwa 200 Personen zählenden Kremser jüdischen Gemeinde vieles durch: Das Novemberpogrom samt Schändungen und sogar den 1945er Bombenangriff auf Krems überstand das Gebäude.

Dennoch wurde das Gotteshaus 1978 abgerissen – „es gibt ja keine Juden mehr in Krems“ – und durch Bürohäuser ersetzt. Heute erinnert eine Gedenkstelle an die Synagoge. Streibel betont jedoch: „Wir sollten nicht vorrangig um Gebäude trauern, sondern um Menschen.“