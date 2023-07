Neue Chroniken für Hundsheim und Mauternbach

Bis ins Jahr 1700 blickt Helene Eder in ihren neuen Chroniken zurück: Dieses Mal schreibt die Autorin über die Orte Hundsheim und Mauternbach.

„Die Vorfahren meines Mannes stammen aus Mauternbach und Hundsheim, deshalb wollte ich mich mit diesen beiden Orten beschäftigen“, berichtet Helene Eder.

Eder hat mittlerweile viel Erfahrung bei der Erstellung von derartigen Ortschroniken. Sie hat bereits über die Ortsteile rund um Egelsee fünf Bücher verfasst, die „Häuserchroniken von Mauternbach“ und die „Häuserchroniken von Hundsheim“ sind Band 6 und Band 7.

In den beiden Büchern arbeitet die Autorin die Geschichte jedes Hauses auf, sie listet lückenlos die Bewohner des Hauses und deren Kinder bis zurück ins Jahr 1700 auf.

Drei Jahre hat sie an den beiden Werken gearbeitet: Die Bücher beinhalten ebenfalls eine historische Beschreibung der Orte und schildern so manch spannende Begebenheit. Zahlreiche Fotos aus vergangenen Tagen gestalten die Chroniken lebendig und bieten Einblick in das Leben aus längst vergangener Zeit.

„Die Geschichten der Orte sind so verwoben, das war in einem Buch nicht zu schaffen“, berichtet die ehemalige Volksschuldirektorin. „Deshalb habe ich zwei Bücher geschrieben. Die Leute in Hundsheim und Mauternbach waren sehr arm, die Kindersterblichkeit hoch, Naturkatastrophen, das Leben am Strom, es gibt viele bewegende Geschichten.“ Fotos und wertvolles Hintergrundwissen wurden auch von den hiesigen Heimatforschern beigesteuert.

Die beiden Nachschlagewerke mit jeweils 188 und 236 Seiten sind ein „Must-have“ für Wissbegierige. Präsentiert werden die Bücher am Freitag, 14. Juli, 18 Uhr im Heurigenlokal Widmayer in Mauternbach. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von „Die Veltliner“.

Wer bei der Präsentation keine Zeit hat, kann die Bücher jederzeit am Stadtamt Mautern zum Preis von 35 beziehungsweise 30 Euro oder direkt bei Helene Eder erstehen.