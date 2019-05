Alarm löste ein 37-jähriger Rumäne bei einem Einbruch am 10. Mai gegen 3 Uhr im Restaurant der Badearena aus.

Der Mann, der bereits Bargeld aus dem Schankbereich an sich genommen hatte, versuchte sich vor der Polizei, die das Objekt mit mehreren Streifen und einem Diensthund umstellt hatte, zu verstecken und nach seiner Ergreifung zu fliehen. All das misslang, bringt dem Täter allenfalls noch eine Zusatzstrafe wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt ein.

Bei der Einvernahme stellte sich heraus, dass auch der Einbruch in das Haus des Steiner Ruderclubs, ins Vereinshaus des Minigolfclubs und ein Fahrraddiebstahl auf seine Kappe gehen. Bei der Durchsuchung seiner Einzimmer-Wohnung wurde Diebsgut gefunden.

Der Mann ist geständig und gab an, schon in seiner Heimat Rumänien wegen Raubes mehrere Jahre inhaftiert und auch wegen Autodiebstahles in Spanien bereits im Gefängnis gewesen zu sein.

Jetzt lernt er gerade die Justizanstalt Krems kennen …