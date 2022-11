Geschwindigkeit falsch eingeschätzt: Crash auf der B 37

Weil ein Lenker (73), der in die Bundesstraße 37 einfahren wollte, die Geschwindigkeit eines nahenden Pkws falsch einschätzte, kam es zu einem schweren Unfall.

Fahrzeug auf B 37 übersehen?

Kurz nach 15.30 Uhr wollte der Zwentendorfer am 16. November von Großmotten kommend in die B 37 einfahren. Er blieb auch vor dem Stoppschild ordnungsgemäß stehen. Doch dann fuhr er just in die Kreuzung ein, als ein 58-jähriger Zwettler, der Richtung Krems fuhr, die Stelle passieren wollte. Ein Brems- und Auslenkmanöver in letzter Sekunde war nicht mehr möglch.

Zum Glück nur eine Verletzte

Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde die 20-jährige Tochter des Lenkers aus Zwettl verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Unverletzt blieben zum Glück die weiteren drei Mitfahrenden im Zwettler Pkw, die 47-jährige Gattin, ein fünfjähriges Mädchen und eine 67-jährige Frau, alle aus der Stadtgemeinde Zwettl. Der schuldtragende Lenker, der allein in seinem Auto unterwegs war, blieb ebenfalls unversehrt.

Großeinsatz für die Hilfskräfte

Polizei, Rotes Kreuz und Feuerwehr - Helfer aus Moritzreith, Rastbach und Gföhl mit drei Fahrzeugen - standen auf der B 37 im Einsatz. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme und die Säuberung des Bereichs sowie die Entfernung der beiden total beschädigten Fahrzeuge für fast eine Stunde gesperrt werden.

