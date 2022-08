Neu am Jauerling: Marterl und Bilder

Nicht nur die Aussichtswarte auf dem Jauerling ist einen Besuch wert. Auch die „Dependance“, ein daneben bestehendes Gebäude, wurde vom Verein Aussichtswarte (Obmann Franz Trautsamwieser) renoviert und neu gestaltet. Der Innenraum soll zukünftig unter anderem für Ausstellungen genutzt werden. Zur Eröffnung waren Aquarelle des 2021 verstorbenen Wachaumalers Hans Hamberger aus Spitz zu sehen.

Am Weg zur Warte wurde ein neues hölzernes Marterl mit einer geschnitzten Madonna im Gedenken an alle verstorbenen Freunde des Jauerlings errichtet. Pfarrer Christian Poschenrieder sorgte in einem Festakt für die Segnung, die Claus Hamberger musikalisch mit seinem Dudelsack und Gesang gestaltete.

