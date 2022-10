Gesellschaftliches Leben Ballsaison 2023 in der Region Krems: „Feiern gehört zum Menschen“

Volles Haus: In der Römerhalle in Mautern fand mit dem Piaristenball vor zwei Wochen der letzte Ball für längere Zeit statt. Die beliebte Eventlocation wird im nächsten Jahr wegen Renovierungsarbeiten nicht mehr für Bälle vermietet. Foto: Foto Johanna Salomon

E in regelrechtes Ballsterben ist in Gföhl bemerkbar. Einzig der Arbeiterball bleibt als Fixpunkt in der Ballsaison bestehen.

In Gföhl ist für diese Ballsaison nur ein einziger Ball fixiert: der Arbeiterball der SPÖ. Jener der Feuerwehr wird erst im September 2023 stattfinden, und ob der ÖVP-Ball überhaupt steigt, ist noch ungewiss. „Da will ich mich im Moment noch nicht festlegen", erklärt Ludmilla Etzenberger, Bürgermeisterin von Gföhl, und Verantwortliche für den ÖVP-Ball. „Ehrlich gesagt ist aktuell kaum Zeit, sich über so etwas Gedanken zu machen – zuerst Corona, nun die Teuerungswelle. Wie geht es in den nächsten Wochen weiter? Haben die Menschen dann überhaupt Lust und Geld, auf einen Ball zu gehen?" Für Etzenberger gibt es zurzeit zu viele Fragezeichen. Einen anderen Zugang hat hier Günter Steindl, SPÖ-Stadtrat in Gföhl. „Nur Arbeit und Sorgen erhalten den Menschen nicht. Man muss auch feiern können." Angesetzt ist der traditionelle Arbeiterball für den 14. Jänner 2023, und er wird bereits zum 76. Mal stattfinden. „Die Leute schätzen das gemütliche Beisammensein." Außerdem sei die Veranstaltung laut Steindl immer gut besucht. Das steht konträr zur Auffassung Etzenbergers: „Alle Bälle hatten in den letzten Jahren rückläufige Besucherzahlen zu verzeichnen."

