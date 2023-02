Aus Rache an Ex: Langenloiserin setzte Hund aus

Wegen Verdachts der Tierquälerei stand eine Frau (49) vor Gericht.

„Er ist ausgezogen und hat seinen Hund bei mir gelassen. Ich habe selbst Hunde, und meine Wohnung war für einen weiteren einfach zu klein. Ich würde aber nie einen Hund aussetzen. Ich habe ihn über Facebook vermittelt“, beteuerte die Langenloiserin und leugnete, den Hund des Ex-Freundes in Heidenreichstein im Wald ohne Fressen und Wasser, mit der Leine an einen Baum gebunden, ausgesetzt zu haben. Sie habe den Vierbeiner einem Paar in Gmünd übergeben. Den Namen der neuen Tierhalter habe sie nicht. Bekannte hätten sie nach Gmünd gefahren, benannte sie entlastende Zeugen.

Damit kam es zur Prozessvertagung. Aber noch bevor die vermeintlichen Zeugen aufgerufen wurden, überraschte die 49-Jährige mit einem Geständnis, und sie gab die Tat aus Rache an dem Ex zu.

Sie wurde zu sieben Monaten bedingt verurteilt.

