Im Sommer 2017 verprügelte ein Afrikaner in Krems seine Lebensgefährtin. „Dafür hat er als Unbescholtener die Höchststrafe ausgefasst. Er war massiv gewalttätig, das Opfer erlitt einen Jochbeinbruch, das Gesicht der Frau war komplett geschwollen“, erzählt Staatsanwalt Leopold Bien in einem Prozess gegen zwei Polizisten aus Krems.

Amtsmissbrauch wirft er den Exekutivbeamten vor. „Sie wurden über Notruf von einer Zeugin über den Vorfall in der Wohnung in Krems informiert und haben es völlig verabsäumt, Schritte zur Aufklärung des Sachverhaltes zu unternehmen“, so der Ankläger weiters.

„Es gab keine Spuren von Kampf“

Zu den Vorwürfen bekannten sich die Exekutivbeamten nicht schuldig. „Wir sind von einer verbalen Auseinandersetzung ausgegangen“, sagte einer. Und erzählte: „Wir sind zur Wohnung. Der Mann hat die Tür aufgemacht, er war freundlich, es gab keine Spuren von Kampf.“

Auch nach der Lebensgefährtin erkundigten sich die Beamten. „Sie hat nicht verängstigt gewirkt, nur müde, hat gesagt, dass sie schlafen möchte, und in ihren Polster geschaut.“

Warum die Angeklagten trotz Hinweises der Zeugin, sich das Gesicht des Opfers anzusehen, das nicht gemacht haben? „Wir waren schleißig.“

„Ein schmaler Grat zwischen dienstrechtlicher und strafrechtlicher Verfehlung“, meinte der Richter und kam zum Schluss, dass das Delikt des Amtsmissbrauches nicht erfüllt sei. Die Polizisten wurden daher freigesprochen. Die Urteile sind rechtskräftig.