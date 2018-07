Die Gabe des Antibiotikums Gentamicin kann Patienten, die an einem Drehschwindel leiden, eine Operation ersparen. Diese Erkenntnis einer Untersuchung der Johns Hopkins Univerity (USA) wurde nun durch eine Analyse der Karl Landsteiner-Universität bestätigt. Die Analyse, die der als Oberarzt am Universitätsklinikum Krems tätigen HNO-Fachmannes Béla Büki, zeigt, dass vielen Patienten so eine unangenehme OP erspart bleiben kann.

Eine Injektion kann die Operation ersparen

32 Fälle wurden untersucht. „Unsere Auswertungen bestätigen die Wirksamkeit dieser einfachen Behandlungsmethode“, erklärt Béla Büki, Leiter der Ambulanz für Hör- und Gleichgewichtsstörungen am Universitätsklinikum Krems der KL Krems, „In über einem Drittel der Fälle war sogar nur eine einzige Injektion des Mittels notwendig, um eine spürbare und nachhaltige Linderung der Symptome zu erzielen.“

Bisher musste bei der sogenannten Meniére-Krankheit, die mit Drehschwindel, Tinnitus, Schwerhörigkeit und Übelkeit einhergeht, oft der Gleichgewichtsnerv durchtrennt oder das ganze Gleichgewichtsorgan chirurgisch entfernt werden. Dabei kann das auch durch eine Nebenwirkung (!) des Antibiotikums erzielt werden.

Büki gelang die Auswertung mithilfe einer speziellen Messmethode. Exakte Aussagen waren auch deshalb möglich, weil man im Uniklinikum dank der Hightech-Ausrüstung in der Lage ist, die Wirkung des Medikaments auf jeden einzelnen der drei knöchernen Bogengänge des Organs darzustellen.

Aber das Team fand auch heraus, dass der anfängliche Behandlungserfolg keine Aussage darüber erlaubt, ob eine weitere Injektion des Antibiotikums in ein paar Monaten nötig werden würde. Hier muss der Krankheitsverlauf abgewartet werden.