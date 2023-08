Rastplatz im Spiegel lädt zum Ausruhen ein

Das Besondere am neuen, gemütlichen Rastplatz in den Weingärten der Riede Spiegel am „Winzerdorfweg“ ist die Sicht auf den Heiligenstein.

Rund 80.000 Euro investiert

Die Plattform auf einem Grundstück der Familie Haimerl wurde aus Lärchenholz gefertigt und ist auf eine Initiative des Weinbauvereins Gobelsburg und der Stadtgemeinde entstanden. Plan und Errichtung wurden von Leader gefördert (Gesamtkosten: etwa 80.000 Euro).

Der Rastplatz stellt einen der Höhepunkte am Winzerdorfweg dar, der auf Straßen und Güterwegen als Rundweg von Langenlois nach Gobelsburg (Ort und Weingärten, Hiatahütte) und retour konzipiert ist. Etwa 2,5 Stunden ist man auf der acht Kilometer langen Tour unterwegs.

Eröffnung mit Fest am 14. August

Offiziell eröffnet wird der neue Rastplatz am Montag, 14. August, mit einem Festakt um 15 Uhr. Anschließend lädt der Weinbauverein Gobelsburg-Zeiselberg zur Weinverkostung „Gobelsburg Kamptal DAC goes Ried Spiegel“.