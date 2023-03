Imago Dei: Mit der NÖN zum Meisterinnenkonzert

„Meisterinnenwerke“ der Komponistinnen Maria Bach (1896 bis 1978) und Grażyna Bacewicz (1909 bis 1969) sind am Samstag, 1. April, 19.30 Uhr, im Rahmen des Festivals Imago Dei in der Minoritenkirche Stein zu hören. Ausführende sind das Messages Quartet und die Pianistin Julia Kociuban.

Messages Quartet schon 2022 bejubelt

Das Konzert im Klangraum Krems ist eine Kooperation des Festivals Imago Dei mit der Köchelgesellschaft Krems und dem Polnischen Institut in Wien. Bei dieser kammermusikalischen Entdeckungsreise gibt es ein Wiedersehen mit dem – beim Festival Imago Dei 2022 bejubelten – Messages Quartet. Die vier Musikerinnen sind als Festivalensemble in diesem Jahr zusammen mit der gefeierten Pianistin Julia Kociuban zu hören.

Unbekannte mit berühmtem Namen

Die Komponistin Maria Bach wurde in Wien geboren, wuchs in Baden auf und feierte auch als Malerin Erfolge. Ihr 1927/28 entstandenes Klavierquintett mit Variationen über das „Wolgalied“ wurde erst vor wenigen Jahren als Bibliotheksfundstück wiederentdeckt. Seither begeistert es mit seiner spätromantischen Sinnlichkeit Musiker und Publikum gleichermaßen. Während Maria Bach in Österreich völlig in Vergessenheit geriet, blieb Grażyna Bacewicz in ihrer polnischen Heimat berühmt.

Bacewicz in Polen gut bekannt

Bereits zu Lebzeiten genoss sie einen hohen Stellenwert im polnischen Musikleben und hatte als Pianistin, Geigerin und Komponistin einen festen Platz im Konzertrepertoire. Bacewiczs 1. Klavierquintett, geschrieben 1952, ist Musik, die ebenso augenzwinkernd aufblitzen kann wie sie im nächsten Moment Dichte und Spannung aufbaut, gleichsam wie ein fokussierter Laserstrahl, der alle Schichten der Oberfläche mühelos durchschneidet, um in die Tiefe zu gelangen.

3 x 2 Karten beim NÖN-Gewinnspiel

Die NÖN verlost 3 x 2 Karten für das Konzert. Wer am Mittwoch, 22. März, zwischen 8 und 18 Uhr oder am Donnerstag, 23. März, zwischen 8 und 12 Uhr unter 050/8021-3500 anruft (bitte auch auf Anrufbeantworter sprechen!), das Kennwort „Meisterinnenwerke“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennt, nimmt an der Verlosung am Donnerstagnachmittag teil. Die Gewinnchance kann man auch per Mail an redaktion.krems@noen.at (bis spätestens Donnerstag, 23. 3., 12 Uhr!) mit den obigen vollständigen Angaben wahren. Tickets (ab 23 Euro) gibt es auch im Vorverkauf. Informationen dazu und zum Programm: www.klangraum.at

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.