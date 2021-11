Nachbarinnenstreit eskaliert: Ohrfeigen auf offener Straße

„Wir wollen, dass das endlich ein Ende hat“, wendet sich eine 49-Jährige verzweifelt an die NÖN. Ein langwieriger Nachbarschaftsstreit ist am 19. Oktober endgültig eskaliert.

Die Geyersbergerin war mit ihrem Hund und Enkel im Kinderwagen unterwegs, als ihre Nachbarin sie verbal attackierte. „Ich habe meinen Enkel abgeholt, schon beim Hinweg hat sie mich wie so oft beschimpft. Am Rückweg hat mich meine Nachbarin auf offener Straße abgefangen und mir eine Ohrfeige gegeben – ohne Vorwarnung. Sie behauptet, der Hund wäre auf ihrem Grund gewesen, das war er aber nie!“

Weil sie den Kinderwagen nicht loslassen wollte, habe sie versucht, sich mit Tritten zu wehren. „Meine Nachbarin hat mich an den Haaren gerissen, da habe ich ihr eine Ohrfeige gegeben“, so die 49-jährige. Zurück zu Hause habe sie den Angriff bei der Polizei angezeigt.

Seit Jahren würde die Nachbarin die Familie und eine weitere befreundete Nachbarsfamilie anzeigen und beschimpfen: „Wenn es nach ihr ginge, dürften wir weder auf der Landwirtschaft arbeiten, uns mit Nachbarn treffen, noch sonst irgendetwas machen.“

Anders sieht das die 51-jährige Streitgegnerin: Der Hund sei wie schon so oft auf ihr Grundstück gelaufen. Als sie ihre Nachbarin aufgefordert habe, den Hund zu entfernen, habe diese sie beschimpft. „Schließlich hat sie widerrechtlich unser Grundstück betreten. Als ich sie aufgefordert habe, unseren Grund zu verlassen, hat sie mich ins Gesicht geschlagen!“, so die 51-Jährige. „Danach trat sie gegen meine Oberschenkel, ich versuchte, die Tritte abzuwehren, und packte sie am Kopf.“

Seit Jahren würde der Hund immer wieder auf ihr Grundstück laufen, dort Kot absetzen. „Die Nachbarn sitzen regelmäßig mit unseren anderen Nachbarn auf deren Terrasse und rauben uns den nächtlichen Schlaf“, so die 51-Jährige. Mehrmals habe sie ihre Nachbarn bereits angezeigt.

Die 49-Jährige kontert: „Mein Hund war nie auf ihrem Grund und ihre Anzeigen bei der Polizei waren immer ohne Ergebnis. Wir unterhalten uns in Zimmerlautstärke und tun nichts Unrechtes.“

Einzige Zeugin ist die dritte Nachbarin im Bunde. Sie hat den Streit mitbekommen, allerdings nicht gesehen, wer zuerst handgreiflich geworden ist. Auch sie wurde mehrfach von der 51-Jährigen angezeigt: „Sie will uns nur traktieren. Das soll endlich aufhören.“

Beide Nachbarinnen haben Anwälte eingeschaltet. Die Polizei ermittelt wegen gegenseitiger Körperverletzung.