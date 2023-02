SV Knudde: 23.000 Euro für soziale Zwecke gesammelt

1979 wurde der SV Knudde als Hobbysportverein gegründet: Heute ist der Verein aus dem Dorfleben nicht mehr wegzudenken.

Am Sportplatz in Geyersberg wird Fußball gespielt, aber auch Kegelscheiben und Asphaltstockschießen, wie SV-Knudde-Obmann Christian Reisinger beschreibt: „Bei uns gibt es keine Gasthäuser, darum treffen sich die Leute nach dem Training am Mittwoch bei uns im Vereinshaus.“

Bei Veranstaltungen lassen sich die Vereinsmitglieder mitunter witzige Programmpunkte einfallen: „Highlight vergangenes Jahr war das Sautrogrennen im Feuerwehrteich beim Sporttag.“ Aber auch „Kuhfladenbingo“ wurde beim Sporttag schon gespielt: „Eine Kuh wird auf ein abgestecktes Feld gebracht, die Gäste konnten wetten, wohin sie ihre erste Flade macht.“ Fixpunkte sind das Maibaumaufstellen, ein Sonnwendfeuer und ein Wandertag im September.

Auch karitativ ist der SV Knudde: „Traditionell veranstalten wir in der Weihnachtszeit einen Glühweinstand. Die Einnahmen werden gespendet“, so Reisinger. 23.000 Euro sind in den vergangenen Jahren so zusammengekommen. „2022 haben wir 1.500 Euro für die Anschaffung eines Defibrillators gespendet und 1.000 Euro an den Samariterbund Gansbach“, so Reisinger.

Nächstes Highlight ist der Faschingsumzug am Dienstag, 21. Februar, 17 Uhr. Der Obmann dazu: „Abschluss ist am Sportplatz.“

