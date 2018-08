In zwei Wochen ist Schulbeginn. Für die rund 200 Schüler der Gföhler Volksschule wird es ein spannendes Schuljahr, das sie in einer Ausweichschule am ehemaligen Baldt/Redl-Areal in der Seilergasse (jetzt im Eigentum der Gedesag) verbringen werden.

Bereits Ende Juli wurden sämtliche Schulmöbel und Lehrmittel in die Seilergasse übersiedelt. Mittlerweile sind alle zehn Klassen eingerichtet und mit Schultafeln ausgestattet. Auch die erforderlichen Räumlichkeiten für Lehrer, Direktion und Nachmittagsbetreuung sind startklar, ebenso die Sanitäranlagen für Lehrer und Schüler.

Informationsabend am 21. August

Das Schulgebäude in der Ernst-Thum-Straße wird ein Jahr lang um geschätzte 2,2 Millionen Euro barrierefrei um- und ausgebaut und erhält unter anderem einen Lift über alle Geschoße sowie einen normgerechten Turnsaal.

Die Volksschulgemeinde Gföhl als Schulerhalter (Gemeinden Gföhl und Jaidhof) lädt am Dienstag, 21. August, zu einem Informationsabend ein. Um 19 Uhr besteht die Möglichkeit zur Besichtigung der Ausweichschule in der Seilergasse 5a, ab 20 Uhr wird im Stadtsaal allen Interessierten das Projekt „Um- und Ausbau Volksschule Gföhl“ vorgestellt.